Varisco replicó a Bahl: "Algunos se ponen nerviosos y mienten", afirmó

El intendente de Paraná y candidato a la reelección, Sergio Varisco, señaló que en la última etapa del proceso electoral "estamos hablando con la gente, como lo hacemos todos los días, no esperamos para hacerlo solo durante la campaña.En ese marco, resaltó durante el programadeque la ciudad "a pesar de la crisis se sigue moviendo. Paraná no está mal en materia de desempleo" y puso de relieve las diversas obras que se están encarando. "Camino por la ciudad, como corresponde. Sin chofer ni custodia. Los problemas cuando son municipales los resolvemos y sino la gestionamos".Acerca de los dichos de uno de sus contrincantes, Adán Bahl, quien marcó la necesidad de construir un colector cloacal sureste, Varisco expresó: "A medida que nos acercamos al final de la campaña algunos se ponen nerviosos y no son equivocaciones, sino mentiras"."La colectora sureste es una obra 250 millones de pesos. Se está trabajando desde hace ocho meses y está avanzando muy bien en calles Miguel David y Jorge Newbery, donde se están haciendo las conexiones domiciliarias. Mal se puede prometer una obra que ya se está haciendo. Beneficiará a 20.000 familias. El 86% de la ciudad tendrá cloacas y le corresponde al municipio".Además, citó que "hoy el gobernador estuvo inaugurando el Acceso Sur, que lo gestioné yo y lo financia la Nación. El marco electoral da para que cualquiera se meta y haga inauguraciones que no corresponden. Además, la obra no está terminada. Le restan las avenidas centrales, al autovía y la iluminación led"."La provincia debería ocuparse de la seguridad que está tan mal", recalcó.En otro orden, el candidato a la reelección por Cambiemos puso de relieve que "otra mentira es que sobran 2.000 empleados en el municipio y que el 80% del presupuesto va a personal. En realidad sólo el 55 por ciento va a personal".Y recalcó: "Al Estado no se lo fortalece echando gente como se está haciendo en otros lados. Hemos dado aumentos salariales por sobre la inflación y, seguramente, en las próximas horas anunciaremos la suba salarial para mayo".Además, Varisco sostuvo que las finanzas del municipio "están muy bien. Llenos de obras. Todo lo que hacemos es con fondos propios. Un municipio de Paraná bien administrado, como lo está ahora, tiene superávit que le permite encarar obras, por eso hay tantas en marcha. No hay ninguna parada".Negó que se trabaje en el centro y no en los barrios. "La peatonal cumplió más de 30 años y era necesario remodelarla. Lo hacemos porque tenemos los recursos", argumentó."Nunca se hizo tanto como ahora en pavimentación y estamos muchos mejor que cuando empezamos", insistió y citó ejemplos en la zona sur y este de la ciudad.Además, expresó que "los paranaenses agradecen lo que hacemos y enseguida vienen las peticiones. Está bien que la gente quiera vivir mejor".En un tramo de la charla, Varisco comparó: "He visto que al gobierno provincial le interesa Concordia y, lamentablemente, es la segunda ciudad más pobre del país".Consultado acerca de la situación del transporte urbano, subrayó que "tenemos el boleto más barato del país. Licitamos después de 30 años que no se hacía, lo que nos ha dado el recorrido nocturno y la posibilidad de un descuento en determinada franja horaria. Pero, fundamentalmente, tenemos la tarjeta Sube que hace que la mitad de los paranaenses pague el 50 por ciento del boleto, a lo que le agregamos el boleto gratuito para los estudiantes. Por otro lado estamos colocando las nuevas garitas".El jefe comunal reconoció que "la política en Argentina es feroz. Son capaces de decir y hacer cualquier cosa. El tema es tener una conducta, es ser la misma persona de siempre. Tener autenticidad. A mi no me van a cambiar en ese sentido. Soy el hombre más injuriado por este gobierno provincial y por algunos sectores, pero la gente de Paraná me conoce".Por otra parte, resaltó que cuanto antes se dilucide su cuestión judicial "será mejor". Y habló del "armado de una causa" y lo vinculó al caso D`Alessio. "No hay peculado ni pertenezco a ninguna red. Eso ya salió".Enseguida cargó contra la diputada Elisa Carrió: "Ella está imputada por armar causas. Por eso no me extraña que no esté contenta con nuestro gran desempeño electoral, que ganamos la interna y estamos muy cerca de ganar la general. Hay una vieja disputa: Cuando yo fui candidato a gobernador, Carrió me pidió que dejara la Unión Cívica Radical y yo nunca la voy a dejar"."La transparencia y honestidad que tenemos es intachable. Soy el intendente que menos cobra. No tengo propiedades ni nada por el estilo. Tengo mi declaración jurada. Hay que investigar lo que pasó en la provincia con los contratos truchos en la Legislatura. Ese sí es un tema muy grave", enfatizó."Hablo con muchos ministros del gobierno nacional, pero lo mejor de los paranaenses es la autonomía. No esperemos ninguna orden de la Casa Gris ni de la Rosada", manifestó el intendente y enseguida aclaró: ". Por supuesto que hay que reclamar con firmeza la coparticipación y los fondos que nos corresponden, como lo he hecho y que por ahí no les ha gustado"."Todavía estamos pagando el quebranto del Banco Municipal. Más de un millón de pesos por mes al gobierno de la provincia", concluyó.