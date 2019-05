Jerarquizados se manifestaron en el municipio y entregaron un petitorio

Personal de la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio de Paraná se manifestó este lunes en la sede de la comuna local. La secretaria general de la entidad, Alejandra Levrand, explicó aque "nos hemos concentrado para hacer entrega de un petitorio en el cual le exigimos al presidente municipal respuestas acerca del acta paritaria firmada en noviembre, donde había un compromiso expreso de sentarnos a tratar en febrero pasado una propuesta que hiciera nuestro gremio sobre el cálculo de antigüedad, modificación de este porcentaje y también el refrigerio. Ante la sordera e insensibilidad del intendente de sentarse a dialogar con nuestra entidad nos movilizamos para exigir una pronta respuesta ante un acuerdo paritario firmado por él", recalcó.Puso de relieve que "no podemos seguir esperando respuestas que ya están acordadas en paritarias. Somos una entidad representativa de los trabajadores", expresó, al tiempo que pidió que "no se tilde de político partidario lo que hacemos".Finalmente, los trabajadores advirtieron que "de no tener una respuestas vamos a empezar con asambleas. Los tiempos se acortan y los trabajadores no estamos de campaña, sino que velamos por nuestros bolsillos", completó Levrand.