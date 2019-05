Jacob deja la Cámara de Taximetristas tras 20 años: Fue uno de los fundadores

Nuevas generaciones

Un dialoguista

El costo del taxi y el remise

Eduardo Jacob, fue uno de los fundadores en 1.999 de la Cámara de Taximetristas de Paraná. Condujo y presidió durante más de 20 años la entidad y en diálogo con Elonce TV, contó que dejará su cargo. Además, se refirió a las razones por las que se alejará de las funciones sindicales, tras una larga trayectoria y una interminable cadena de luchas, diálogo y conquistas para el sector al que representa."Las generaciones nuevas vienen empujando con otras ideas y algunos piensan que uno ha hecho poco en 20 años", dijo Jacob y agregó que "en Paraná es difícil. Yo he recorrido durante todas las gestiones, los pasillos del poder y he golpeado muchas puertas para que me reciban, que me entiendan y para que, de un diez por ciento que hemos pedido, nos den un uno o dos por ciento", destacó el representante de los taxistas en la capital entrerriana.Jacob se definió como "un dialoguista" y explicó: "siempre traté de llevar las cosas lo mejor posible en la relación del Gobierno, el municipio y la Cámara de Taximetristas", señaló en diálogo con"En 1.999, los taxis no llegaban a 100 en Paraná y ahora, estamos en alrededor de 550. En ese momento, los remises habían entrado muy fuerte, y básicamente, era por un problema de comprensión de los viejos taximetristas de entrar en un nuevo sistema", recordó Jacob.Sin embargo, Jacob destacó la vocación de lo que denominó "los viejos taxistas", según dijo a Elonce. "Ellos, tenían puesta la camiseta y ahora, hay una total falta de pertenencia, porque muchos han entrado a ser tacheros por la situación económica que atraviesa el país desde hace largo tiempo", señaló Jacob.Jacob se encargó de desmitificar, la creencia popular sobre que el costo del taxi es mayor que el del remise. "No es más caro. Los taxistas siempre han tenido mejores autos y más cuidados. Además, el Estado controla más al taxi por ser un servicio público como los colectivos, en cambio con los remises, eso no pasa porque es un servicio de transporte, una actividad privada", remarcó Jacob.