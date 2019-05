Padre e hijo unidos por la "pasión" del ciclismo

Aldo y Tomás Elsesser son padre e hijo. Los une la pasión por la bicicleta. En los estudios deel primero de ellos dio cuenta de las características del rodado que presentaron en el programaTomás tiene 13 años y participará del Campeonato Argentino que se hará en la provincia de San Luis del 31 de mayo al 2 de junio.El mismo hace seis años que hace ciclismo. "Es mi pasión. Lo que me gusta y me gustaría desarrollarlo toda mi vida", resaltó."Mi viejo cuando era chico corría. Después dejó. Un día hubo una carrera en el Thompson y me dijo si quería ir a correr. Salí segundo, me gustó y no paré hasta ahora", manifestó.El chico sostuvo que para desarrollar esta actividad "lo fundamental es tener una buena salud y estado físico, porque ha sucedido de gente que se esfuerza mucho y le dan infartos".El papá acotó que "la primera vez que corrió lo hizo con rueditas, porque no sabía andar sin estabilizadores. Como entró segundo me pidió que le saque las rueditas" dado que entendía que daba "ventajas".Tomás consideró que "para andar en bicicleta por la ciudad hay mucha gente que no te respeta. El mínimo que se recomienda es 1,5 metro de distancia de un auto a un ciclista, pero mucha gente te toda bocina y te pasa por al lado".