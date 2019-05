Colectivos: Este martes habrá servicio reducido aunque UTA no adhiere al paro

UTA Entre Ríos ya había confirmado que no adhiere al paro nacional de este martes, pero según se aclaró desde el sindicato, la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad se verá "reducida" debido a que no habrá actividad en escuelas y bancos.



"UTA no adhiere a la medida de fuerza pero el servicio podría estar reducido porque prácticamente no habrá actividad en escuelas y bancos", confirmó a Elonce TV, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh. Y en ese sentido, comentó que la prestación del servicio será como en los días hábiles del mes de enero, durante las vacaciones.



En tanto, como todos los años por el Día del Trabajador, el 1º de mayo no habrá prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad. "Pero esta vez, tampoco habrá transporte ni media ni larga distancia", remarcó.



"No se prestará servicio el 1º de mayo ante la negativa del gobierno nacional de no cambiar la tabla que hace al descuento por el impuesto a las ganancias", argumentó Groh.



De acuerdo a lo que explicó, "cuando un trabajador presta servicio un día feriado, se le paga al 100% y después sufre los descuentos por el impuesto a las ganancias. En definitiva queda como que si a ese feriado lo trabajó gratis porque el impuesto se lo chupa".



"El trabajador es perjudicado por este impuesto que es dañino", remarcó. (Elonce)