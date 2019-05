Asistieron a 40 familias por anegamientos en viviendas precarias en Paraná

Las precipitaciones que se registran desde ayer en Paraná, causaron inconvenientes en algunas zonas de la ciudad. Desde Protección Civil comunicaron que asistieron a 40 familias, además de brindar contención a los vecinos que manifestaron su temor por la fuerte tormenta eléctrica de esta madrugada. Recordaron las vías de comunicación., el director de Protección Civil de la municipalidad de Paraná, Osvaldo Wasinger.De acuerdo a lo que detalló, se registraron "pedidos de nylon agrotileno y casos puntuales de asistencia". Según remarcó, los "techos precarios" hicieron que se mojen las pertenencias de las familias."En barrio Capibá se trabaja con bombas para salvar a un hombre que está con riesgo de inundación de su vivienda porque está muy baja la casa y los desagües van a su casa", reveló Wasinger."Estimamos que las precipitaciones superaron los 60mm, y sorprendió la tormenta eléctrica de esta madrugada, porque no estaba prevista. Hubo llamados de vecinos que sintieron temor pero como eso es algo que no puede prevenir, tratamos de contener", explicó el el director de Protección Civil.Asimismo, comentó que se advirtieron tres caídas de árboles; en zona centro, Villa Mabel y Can Agustín.Uno de los árboles cayó sobre el manda-peatón Su Santidad Papa Francisco, a pocos metros de la Catedral Metropolitana. No se registraron lesionados, pero hubo inconvenientes en el tránsito vehicular. Una cuadrilla de personal municipal trabajó para retirarlo.En la oportunidad, recordó las vías de comunicación. El 103 Protección Civil, el 147 de Atención al Vecino y el 911.