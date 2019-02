Autovía Paraná-Oro Verde: Vecinos piden medidas de seguridad vial por la obra

Paraná La autovía entre Paraná y Oro Verde presenta un avance del 80 por ciento

Vecinos del barrio Kilómetro 5½, junto a integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Tabaré, antemanifestaron su preocupación por la falta de seguridad vial ante la construcción de la Autovía Paraná-Oro Verde, y exigieron que se implementen medidas para controlar el tránsito vehicular en la zona., el presidente de la comisión vecinal, Marcelo Ruggeri."La obra está en construcción, no hay barandas frente a la escuela, y si bien hay carteles indicadores respecto a que la velocidad máxima no puede superar los 20km/h, los autos pasan hasta a 100 km/h, además de colectivos y camiones cargados", denunció.Al manifestar su "miedo" ante los peligros mientras avanza la obra, Ruggeri manifestó: "Pedimos al municipio que realice los controles de tránsito y a Vialidad que está a cargo de la obra para que tome medidas al respecto, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas"."Nos preocupa la seguridad de los alumnos y sus padres. No tenemos ni senda peatonal, ni semáforos, ni reductores de velocidad, y los autos pasan muy rápido", advirtió Fabiana Dobler, personal de la escuela Tabaré.En ese sentido, reclamó la presencia de un inspector de seguridad vial frente a la institución educativa. "Cuando lo mandan, no cumplen con los turnos, y hay que estar reclamándolo. Son los docentes los que cortan la ruta para permitir el paso de los chicos, a fin de evitar cualquier posible accidente", reclamó al respecto.En la oportunidad, también apuntaron a la ubicación de las paradas de colectivos y a la falta de espacios para estacionar porque "la colectora es muy angosta".