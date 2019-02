El kilo de asado se consigue hasta en $ 280 y se registra una caída del consumo

Hasta 280 pesos

En lo que va del año la carne vacuna subió considerablemente en las góndolas. En algunas carnicerías hablan del 30% en promedio durante el último mes y casi un 50% en lo que va del año, y estiman que habrá nuevos aumentos en las próximas semanas.En una carnicería de calle Sarobe, en Paraná, el kilo de asado se vende a este importe, al igual que la pulpa especial; en tanto, el de carne picada común está a 230 pesos y el de especial a 280."La verdad es que subió bastante este último tiempo, dicen que es porque aumentó el alimento y porque hay escasez de animales. Y con los precios de ahora ha caído mucho el consumo", aseguró aOrlando, el propietario.Cristian, el encargado de atender al público en una carnicería de calle Churruarín, mencionó: "Al asado de ternera lo tenemos a 280 pesos, la pulpa especial hoy está a 299 pesos, la picada común 220 el kilo y la especial ronda los 275 pesos.".Según analizó, en base a lo que le expresaron los proveedores, los incrementos se deben a distintos factores: "Nos dicen que sube el combustible, que no hay pasto porque llueve y el balanceado está caro porque también se fueron por las nubes los insumos", consideró.En referencia al consumo, de cara a los altos valores en que se consiguen los distintos cortes, sostuvo: "La gente que habitualmente come carne vacuna sigue consumiéndola, pero destinan elTambién hay otros que. Además, hay personas a las que no les gusta y no van a cambiar sus hábitos".Según contó, el kilo de pollo sin congelar tiene un precio de venta al público de unos 95 pesos, y el de patamuslo está a 90 pesos. La pulpa de cerdo está saliendo 149 pesos el kilo, el de costeleta ronda los 159, y el pechito con manto ?que es con mucha carne, según explicó? vale 179 pesos.De acuerdo a lo anunciado la semana pasada por las distintas cámaras productivas, los valores del animal en pie en el Mercado de Liniers subieron hasta un 43% entre enero y lo que va de febrero en el caso del novillo, y un 34% en el del ternero, y este incremento se trasladó a las góndolas.Walter Quiroga, referente de una de las distribuidoras de carne de la región, analizó que esta fue una de las variables preponderantes que hicieron subir el precio de venta al público de la carne vacuna, y comentó: "El animal en pie subió en el Mercado de Liniers, que es el gran formador de precios, por la apertura de distintos mercados internacionales, lo que generó subas en el mercado interno también. El valor del animal vivo se traslada a la media res, que es lo que habitualmente se consume, y obviamente a todos los remanentes de exportación".Por otra parte, recordó que el precio en la góndola se conforma tras recorrer distintos eslabones y puede variar en un porcentaje distinto: "Hay que considerar el costo de la hacienda en pie, el de la planta procesadora o abastecedora, y de ahí la carne va a las carnicerías, si es que no pasa por otra camino intermedio. Muchas veces ocurre que en las sucesivas cadenas se especula y se sube más, y quedan altos los valores".Por último, mencionó que la suba de precios está impactando notoriamente en el consumo, y expresó: "Estimamos que medianamente va a caer en cinco kilos por año per cápita. Actualmente la ingesta anual de carne en Argentina es de 28 kilos por persona, nos vamos a ir a 23 y luego a 18 kilos por persona, porque los consumidores se van a seguir volcando a carnes alternativas que son más económicas, como al cerdo y el pollo", concluyó.