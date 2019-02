Se corrió la Maratón Villa Urquiza-Paraná: Un uruguayo obtuvo el primer puesto

"Fue una carrera muy dura"

El uruguayo Nicolás Culela se llevó el primer puesto de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, registróSe trata de la 10ª edición de una prueba sumamente atractiva, de 21 kilómetros de distancia y que forma parte del calendario nacional.El segundo puesto fue para Damián Blaum, le siguió Santiago Petrucci y en cuarto lugar resultó Pilar Geijo.La competencia partió a las 15.30 con 41 nadadores de distintos puntos del país, para desandar un recorrido de 21 kilómetros, hasta la playa del Club Atlético Estudiantes.Culela, quien por segunda vez disputaba la competencia, anteaseguró que "fue una carrera muy dura". "Realmente, no lo puedo creer", reconoció ante nuestro medio, a poco de llegar a la meta.Sobre la competencia, comentó: "Intenté hacer un cambio de ritmo y se me dio. Simplemente aguanté". Respecto de quien lo secundó, sostuvo: "A Damián (Blaum) lo admiro desde muy chico e ir al lado de él fue como un sueño".El uruguayo, que representa al club Olimpia de Villa Colón (Montevideo), reveló que su próximo objetivo es "soñar con Tokio"."Nado desde los tres años y desde hace 12 que corro en aguas abiertas. Este es mi mejor resultado. Mis objetivos son el Mundial Absoluto y soñar con Tokio", señaló, al tiempo que dedicó el logro a su familia."Fui invitado por Andrés Solioz, y el año pasado debuté con el quinto puesto, así que este año quería dar un mejor resultado", remató el flamante ganador.Damián Blaum, campeón de la edición 2018, en esta ocasión resultó en el segundo puesto. "Quería llevarme la victoria pero contento por estar", indicó a, al tiempo que marcó: "Siempre me ha ido bastante bien acá y la gente me trata como en casa. Y me gusta venir".El nadador aseguró que la disciplina es "una pasión. Y es mi trabajo, así que lo hago con alegría".Petrucci, en representación del Club Atlético Estudiantes, por su parte se mostró "muy contento con el resultado".El paranaense cumple con el desafío por tercera vez, y en la oportunidad adelantó aque la semana próxima viaja a Chubut por los Juegos de Playa."La natación de aguas abiertas es mi pasión", destacó.Geijo, en tanto, al llegar a la meta, recalcó: "La Hernandarias Paraná era una de mis preferidas", y en ese sentido mencionó estar "acostumbrada a correr distancias mucho más largas"."Mi próxima carrera es en julio, en Canadá, como parte del circuito mundial", acotó al respecto.Ganadora en la categoría Mujeres, Geijo mencionó: "Aprendí a nadar a los nueve años, y hace casi 11 que participo en el circuito mundial".transmitió en vivo la llegada de la maratón Acuática Villa Urquiza-Paraná.