Bajo alerta por tormentas: Hubo 40 familias afectadas por la lluvia en Paraná

Buenos dias!! Como veran no es un panorama alentador para los vecinos situados en las inmediaciones al arroyo colorado!! Perteneciente a la comision vecinal Independencia.. dado q es un abandono total no la trabajan y el municipio no colabora realizando los controles pertinentes ni las tareas correspondiente a la limpieza del arroyo!! En este video se puede observar como otras familias tambien se ven afectadas al desborde!! En estos momenttos se esta necesitando para dicha familia.. tierra de relleno brosa escombro para contencion del mismo.. y x otro lado en otras dos casas perdieron colchones sabanas zapatillas la cama se les mojo los muebles... la mercaderia!! Quien pueda solidarizarse.. 3434387942