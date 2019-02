Merendero "Niños con Futuro" junta donaciones de útiles escolares

El merendero "Niños con Futuro", ubicado en Av. Don Bosco y Scapelatto, junta donaciones de útiles escolares.



Oscar Bianchieri, contó a Elonce TV que "vienen chicos de primaria y algunos de secundaria. Necesitan de estos elementos porque sino no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Habitualmente vienen entre 40 y 50 chicos al merendero. Actualmente se asiste con leche y un menú, día por medio".



Explicó que "durante un tiempo no pudimos hacer nuestra tarea con normalidad porque no nos llegaban donaciones. Ahora pudimos salir adelante".



Indicó que "ahora necesitamos útiles escolares y pensamos hacer kits para que cada chico pueda asistir a clases".



Quien desee colaborar puede llamar al 3434387942. Elonce.com