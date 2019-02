"Olvidarse el carnet de conducir" es una de las infracciones más comunes

Sociedad Qué hacer para tener el nuevo carnet de conducir digital en el celular

El Gobierno lanzó la versión digital de la licencia nacional de conducir, con este avance, la documentación podrá ser presentada en controles vehiculares a través de un teléfono celular y tendrá la misma validez que la física.que "todavía no tenemos nada, estamos esperando ese proyecto que se viene. Esperemos que agilice todo. No obstante, en los operativos que comúnmente realizamos pedimos la documentación correspondiente: cédula verde, carnet de conducir y seguro".Sobre la infracción más común, manifestó que "a veces se olvidan el registro de conducir en la casa y nosotros no tenemos cómo comprobar que lo tienen realmente, por lo que se les retiene el vehículo. A veces conducen con un carnet que no corresponde a la categoría del vehículo en el que circulan. También tenemos casos de carnet vencidos"."Las infracciones se están dando mucho más que antes. Arrancamos fuertemente con el operativo de alcoholemia y se cuidan mucho con eso, pero se olvidan documentación fundamental", resaltó.Asimismo, dijo que "Paraná está quedando chica en cuanto a nivel automotor. Hay muchas motos, tránsito pesado, hay muchas complicaciones pero trabajamos todos los días para mejorar".