Piden pañales para una beba que debe ser internada en el Garrahan

Una mujer solicita ayuda porque su pequeña hija, Milagros Sosa, debe ser operada esta semana en el hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.Noemí Benítez, explicó aque "me dijeron que tenía que operarla de cardiopatía pero pensé que la operación sería más adelante. Le falta aumentar 70 gramos para poder ser intervenida quirúrgicamente y por eso me dijeron que entre este martes y miércoles puede ser operada".Solicita "dinero o pañales talle pequeño. Ella ahora está bien, estuvo internada dos meses en el Hospital San Roque y este fin de semana le dieron el alta. Necesitamos ayuda porque mi estamos sin trabajo y no sabemos cuánto tiempo estaremos en Buenos Aires".Quien desee colaborar puede comunicarse al 3434594503.