Mejora la salud de Joaquina: El pedido que surgió desde el hospital San Roque

Paraná Hubo una Misa para pedir por la pronta recuperación de Joaquina

"Dadores de sangre y pañales"

La, la nena de seis años que fue "succionada" por la bomba de agua de la pileta de su casa, movilizó a gran parte de la sociedad que se vio sumamente conmovida por el caso y en la comunidadDe hecho, este martes se realizó una misa para pedir por su pronta recuperación. Fue en el día en el que la pequeña cumplía seis añitos y para implorar por el milagro como regalo de cumpleaños., el jefe de terapia intensiva del hospital materno-infantil San Roque, Dr. Roberto Ariel.El doctor no ocultó su emoción por la evolución que tuvo la pequeña que ayer cumplió seis años, y en ese sentido aprovechó las cámaras depara "felicitar a todo el equipo de Salud del hospital" que se desempeña diariamente en el nosocomio."Los felicité porque estamos muy conformes con la evolución que ha tenido Joaquina", reveló el pediatra.Se recordará que tras el pedido de sangre para la niña, fue una constante en las redes sociales desde que se conoció el grave hecho que sufrió Joaquina. La solidaridad de la comunidad, una vez más estuvo de manifiesto. De acuerdo a lo informado, al inmediato de conocerse la solicitud, se completó el cupo de dadores de sangre para ese día."Se reciben muchos aportes, además de la asistencia de las ONG y organizaciones intermedias, y cuando la gente colaboraporque dadores de sangre necesitamos siempre, nunca están de más., remarcó."Aprovecho el medio para difundir las necesidades a fin de brindarle la mejor atención a gente carenciada que está pasando por momentos muy difíciles y que de la noche a la mañana se ven en otra ciudad con otras problemáticas y a veces no tienen ni los medios para estar.. Todo lo que pueda colaborar con los servicios no gubernamentales, voluntariados y cooperadoras, bienvenido sea", instó el Dr. Ariel.