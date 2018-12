Retiraron el respirador a Joaquina y crece la esperanza: Pidió por su mamá

Paraná Hubo una Misa para pedir por la pronta recuperación de Joaquina

, la pequeña que sufrió un grave accidente en la pileta, y su cuadro evolutivo es alentador., confirmaron adesde el hospital materno infantil San Roque de Paraná."Logramos, lo que permitió retirarle la asistencia mecánica respiratoria y bajar las dosis de inotrópicos que ayudan a su corazón, además, disminuyó el cuadro febril que había registrado", indicó a, el jefe de terapia intensiva del nosocomio, Dr. Roberto Ariel.Y en ese sentido, señaló que, "paulatinamente, (Joaquina) se va conectando, pero sigue con analgésicos importantes porque la magnitud de accidente además de las tres cirugías posteriores, amerita que esté con sedación y analgesia, no a los niveles de coma inducido como cuando estaba con asistencia mecánica respiratoria, pero en estos momentos". De acuerdo a lo que comentó el médico,, indicó, al tiempo que adelantó que no está ninguna otra gran intervención quirúrgica. "Se continúa con el monitoreo de laboratorio e infectológico, ya que su cuadro se pone en un terreno más firme, más seguro", acotó.En la oportunidad, el Dr. Ariel aprovechó las cámaras depara "felicitar a todo el equipo de Salud del hospital que estuvo al pie del cañón, desde el fin de semana, los servicios de Cirugía, onco-hematología, Enfermería, de transfusiones"."Recién los felicité porque estamos muy conformes con la evolución que ha tenido Joaquina", reveló. Y en ese marco comentó sobre la atención a "dos pequeños con traumatismos de cráneo por hematomas y otros dos quemaditos desde distintos puntos de la provincia". "Este es un trabajo que no para nunca y es imprevisible. Y cuando las cosas andan bien está bueno el reconocimiento hacia el personal", destacó.