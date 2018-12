El Ventilador: Algunas opiniones sobre la venta ambulante en Paraná

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La semana pasada los paranaenses asistimos a un nuevo capítulo de un conflicto histórico: el que envuelve a los vendedores ambulantes, los comerciantes del centro y las autoridades locales.Sucede que desde hace décadas, en la capital entrerriana existe una ordenanza que establece los requisitos para desarrollar la venta ambulante en la ciudad.Sin embargo según las autoridades, estos trabajadores no reunían esas condiciones y tampoco estaban autorizados para alojarse en la peatonal.¿Debería dárseles una ubicación permanente en la denominada feria de las pulgas, algo que se le viene prometiendo desde hace más de un año, o alcanza con expulsarlos y dejar en manos de la fuerza pública la resolución del problema?-"Yo tengo mi negocio y no en la peatonal, pago impuestos y salarios. Es injusto que cualquiera se ponga en la calle, venda y encima queme cubiertas".-"Los vendedores ambulantes son la mayoría santafesinos y encima se creen que son intocables".-"Me parece una buena idea que se organizara como en Salta. Horario de comercio para que trabajen los comerciantes y luego de ese horario se podrían poner los manteros. Todos trabajarían respetuosamente".-"Yo soy gastronómico. Todos los fines de semana cualquier plaza de Paraná se convierte en una feria de comida avalada por provincia y municipalidad. No pagan luz, impuestos, ni tienen control de higiene".-"Hay que quejarse de los puestos de ventas que ponen en la plaza de la iglesia San Miguel, en la continuación de la peatonal, que venden verduras, miel, salames y otros productos sin pagar nada y les quitan ventas a los de alrededor".-¿Por qué esa señora que no es de acá, es de Perú, no se va a su país? ¿Por qué nosotros tenemos que mantenerlos?".-"Entiendo todos los reclamos, pero no tienen ningún derecho a cortar las calles. Yo pago mis impuestos y tengo derecho a circular".-"Yo fui vendedor ambulante, no puestero. Ambulante es el que camina. Y otra, las carpas no molestan a los comerciantes".-"A los vendedores ambulantes hay que decomisarles la mercadería. Totalmente injusto. Sino que gratifiquen a los comerciantes de alguna manera. Ley pareja para todos ¡Mano dura de una vez!".-"La única vez que la peatonal estuvo libre fue en la gestión de Halle, cuando Alejandro Canepa era secretario y en inspecciones comerciales estaban Grandoli y Sarasola. El control se hacía todo el año y no solamente los últimos días".-"Por definición, los vendedores ambulantes tienen que deambular, moverse. Sobre calle Venezuela están tapando vidrieras y entradas de locales que pagan alquiler, impuestos, etcétera"-"Esto es así porque lo vivo todos los días. La peatonal es tierra de nadie. Todas las navidades lo mismo, no se puede caminar de los vendedores. Te cortan una calle y nosotros renegamos porque no podemos pasar ¿y la policía? La feria de calle Venezuela está conectada a la luz de la peatonal y la paga Juan Pueblo y a quienes tienen negocios los matan los impuestos ¿y los gitanos?".-"Tuve comercio hace 3 años, me inscribí, pague seguro, habilitación, empleados, luz y demás para estar tranquilo, y no comparto la venta ambulante por que no abonan nada. Porque si tienen derechos, también tienen obligaciones como los comerciantes y deben pagar, tener un espacio físico y no estar instalados en la vereda".-"Dejen que trabajen a los ambulantes tranquilos. Le dieron carpas en calle Venezuela a gente de otra provincia. Dejen trabajar a todos... los locales del centro que paguen en blanco a sus empleados. Te cobran hasta con interés pagando con tarjeta de débito?".-"Creo que la venta ambulante no es lo mismo que un puesto fijo. Si todos hacemos lo mismo con el pretexto de que queremos trabajo? Los vendedores eligen el lugar para vender, los comercios normales no".-"Los argentinos somos hijos del rigor. Yo estuve en Constitución el otro lunes y Plaza Miserere está llena de manteros senegaleses y nadie les dice nada".-"Soy vendedor ambulante y tengo 2 hijos, uno de 2 años y otro de 6. Simplemente pedimos trabajar, vayamos a dónde vayamos nos echan. Si lo hacemos casa por casa nos para la policía también. En esta época que no hay trabajo es la única salida que tenemos y un día que no vendemos, no comemos. Solamente pedimos trabajar, nadie ve que detrás de ese hombre que vende hay una familia que lo espera para comer. Y no es que lo hacemos porque nos gusta si no que lo hacemos porque es la única manera de darles de comer a nuestros hijos. Trabajo no hay, vas a pedir trabajo y no te dan. Peor sería robar".-"Los fines de semana no se puede ir con los chicos a la plaza Pancho Ramírez de Brown porque está copada por manteros. Es el colmo. Los días que más podrían disfrutar los chicos, imposible ir porque no se puede ni andar en la plaza".-"Pregunto por esa gente de Perú, Chile, Bolivia? Si nosotros vamos a su país ¿podemos vender como ellos acá? Y sí, creo que hay desventaja con un comerciante. Sino pregunten cuánto paga un alquiler un negocio y cuánto pagan ellos en la feria y ni hablar de los impuestos".-"El Estado somos todos con nuestros impuestos. Así que a cumplir. Que paguen como todos y nada de ayuda económica, es la plata de todos. Hay leyes impositivas".-"Hay muchos vendedores de la feria las pulgas que ponen en peatonal empleados. Y es verdad, de Santa Fe vienen a trabajar".-"El día sábado trabajé en la feria de plaza Mansilla y yo pago Afip todo el año y soy monotributista, nada fue ilegal".-"No estoy en contra de los vendedores ambulantes, pero no me parece justo que se pongan a vender delante de los comercios que pagan salarios e impuestos. Que vayan a otro lado, porque si no yo lo considero una burla para los comerciantes".-"Los paranaenses son muy pasivos. Viene gente de afuera y les copa la parada, en los semáforos está lleno de gente de Santa Fe, los foristas ambulantes son de Santa Fe, las chicas de pecheras rojas son de Santa Fe ¿quién controla eso?".-"Todos tenemos derecho a trabajar... prefiero que trabajen y que no roben. Lo de la regulación del municipio estoy de acuerdo, pero debería haber más flexibilidad, porque ahora estamos en crisis".-"Por favor, dejen trabajar tranquilos ¡no quieren hacer fortuna! Quieren tener un sustento para sus familias. Aparte no sé qué pretende el gobierno si no dejan otra alternativa ¡no crean un puesto de trabajo!".-"¿De qué trabajo todo el año esta gente que ahora aparece? Para mí son oportunistas que aparecen en estas fechas".-"En calles Soler y Brown hay una plaza que es tomada como feria. No tenemos un espacio para pasear el fin de semana, una vergüenza".-"No es justo que ocupen la vía pública los manteros como lo hacen, no se puede ni caminar cuando se instalan, amén de la mugre que dejan".-"Los puestos de verduras que no pagan ningún impuesto y la venden mucho más cara que las verdulerías debidamente instaladas".-"¿Por qué el municipio solo deja trabajar en el centro a los taxistas si los remiseros también pagan los impuestos y la gente no quiere tomar taxi?".-"Al que quiera un lugar, que alquile un local y vea lo que se paga".-"Deberían alquilar algún local y de esa manera vender sus productos. Es injusto para aquellos que sí pagan alquiler e impuestos".-"Me tuve que ir de la zona céntrica después de 15 años, dejando personal sin trabajo y teniendo que sortearlos. Manteros que vendían lo mismo que yo mucho más barato en la peatonal mientras corría a pagar los vencimientos al Banco. Nunca se me ocurrió hacer lo mismo. Estuve a punto de cerrar pero por suerte conseguí algo más económico y sigo teniendo todo al día. Vendedor ambulante es el que patea la calle no el que está sentado esperando la venta".-"Tanto las carpas de artesanos como las pulgas son carísimos, un asalto a mano armada. Bajen el copete, señores".-"Tengo una casa de comida y me dan millones de vueltas para habilitar. El carribar hizo una casa en el parque y sigue trabajando. La ley tiene que ser pareja. Y no corto calles".