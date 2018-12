Venta ambulante: El derecho a trabajar y la competencia desleal

"Hay competencia desleal, pero la crisis económica nos lleva a este tipo de problemas"

Hebe López Osuna, comerciante

"Diciembre es un mes clave para nosotros y que ellos estén hace disminuir las ventas"

Florencia Cuello, de la Feria Las Pulgas

"Si a nosotros nos cierran el local comercial nos quedamos sin nada"

Lucía, de Feria Las Pulgas

"Queremos un lugar para estar. Cobrame los impuestos y que sea legal"

Juan Pablo Iarce- Economista Popular Urbano y vendedor

"La cuestión de fondo es que cuando la plata cambia de mano"

Víctor Bejar, comerciante

La solución, "es una decisión política"

Mauro Rossi, secretario de Políticas Públicas de CTEP

La opinión de los panelistas

Esta vez, a diferencia de las anteriores,Sucede que desdeSin embargo según las autoridades, estos trabajadores no reunían esas condiciones y tampoco estaban autorizados para alojarse en la peatonal, un lugar en el que después se montaron las carpas de la feria navideña con artesanos y productores independientes de todo el país.Esta realidad que se impone sobre el espacio público de nuestra ciudad no puede dejar de poner en contexto los dramáticos niveles récords de desempleo y pobreza que azotan al país. Entonces,Y a la vez, no es justo contemplar también la queja de los comerciantes de la zona que vienen sufriendo desde hace meses los embates de la inflación, los tarifazos y la suba de los alquileres y pese a todo deben seguir pagando sus impuestos?Y si amplificamos la mirada respecto a lo que dicen las normativas locales:, señaló que "La inversión y el movimiento de dinero que nosotros dejamos a la provincia, al municipio y a los bancos es muchísima".Remarcó que "a míHace seis meses que los negocios están parados. Llegan las fechas y tenemos que pagar sueldos, bonos, aguinaldo, todos".. Cuando sale el sol sale para todos y todos podemos trabajar., por salir adelante, por tonterías que nos hace mal a todos. Es una crisis institucional tremenda", dijo.En otro sentido, manifestó que ""., indicó que "nosotros no queremos confrontar con nadie, pero es algo constante."."Nos afectaría si por ejemplo en la feria los ponen delante nuestro, porque somos los que venimos luchando hace años. Todas las comodidades, dentro de todo lo que nos han prometido, mejoran la situación de la feria.", resaltó.Contó que "a través de una amiga llegué a la feria. Tenía un local en calle Libertad y me vivían robando.".Son otros precios. Las redes sociales también nos ayudan a darnos a conocer. Es difícil que la gente entre en la feria si no es así", comentó., aseguró que "hace 12 años que vine al país, vine desde Perú a buscar trabajo. Por intermedio de las amistades que me gané por mi honradez llegué a la feria. Trabajo ahí con mi familia. Estoy muy agradecida".", resaltó.Ante la realidad económica del país, manifestó que "".Explicó que "Venimos de otro país porque allá hubo un terremoto. Acá me quedaría sin trabajo, estamos todo el día trabajando, de 8 a 20.30. Vivo en Colonia Avellaneda y no me conviene ir y venir"."Ahora estamos un poquito mejor por las fiestas.Si les conviene regresan", indicó.que impulsó la ordenanza para ampliar la Feria de Las Pulgas, aseguró que la venta de ojotas a la que se dedica,, porque no facturo ni el 1% de lo que factura una juguetería"."Una familia promedio, si tiene que comprarle el juguete a los tres chicos que tiene, cada juguete no baja de los 1.000 pesos. Y yo les ofrezco los tres juguetes para los tres chicos, a 1.000 pesos, juguete que de todos modos no los va a comprar en la juguetería, porque buscará la forma de conseguirlo al precio que yo se lo ofrezco", comparó el ambulante.Y en ese sentido indicó de qué se trató el proyecto para la instalación de sus puestos en la zona del microcentro paranaense. "Llegamos a un convenio en diciembre del año pasado, por el que, sobre calle Perú, y que durante los tres meses en lo que se construían los puestos,y después siguieron los operativos por los que nos sacaban.", sentenció., remarcó.En la oportunidad, recalcó que, "todo el tiempo se acerca gente, hay gente de Santa Fe, y no los podemos echar porque están en la misma situación que nosotros".. Fuimos 1.000 veces a hablar con el municipio y no se puede", argumentó en relación a la protesta de la semana pasada en el microcentro paranaense."Los operativos comienzan con las Fiestas, en los primeros días de diciembre. Y el único perjudicado soy yo porque no estoy trabajando", evidenció, al tiempo que aseguró:remarcó que este "es un problema de años"., imploró, al tiempo que denunció:"Por parte de la Municipalidad es el 1.5%, el 21% de IVA y el 3% DGR; así por supuesto que van a tener precios más baratos", recalcó. "Reclamamos por la igualdad de condiciones", insistió.En ese marco denunció que "los puestos de verdulería mueven hasta 30.000 pesos en mercadería, de los que no vemos el 1.5% de impuestos municipales, el 21% IVA y el 3% por DGR. Es un volumen realmente importante que falta la recaudación a la Municipalidad, a la Provincia y a la Nación".Bejar también bregó por. "Existe una resolución municipal que pretende mejorar y preservar los espacios públicos, y esa presencia (por los vendedores ambulantes) no ayuda al tema; además de la ordenanza 8248 de 2001 en la que se sostiene que el uso del espacio público es temporario", sostuvo el comerciante, al tiempo que recalcó:"Cualquier inspector municipal, a pedido de un ciudadanos, debe retirar cualquier objeto, cartel o mercadería que haya sobre la vía pública., resaltó el comerciante.Y en ese sentido también apuntó a Habilitaciones Comerciales de la comuna. "Para habilitar el comercio te piden completar una planilla con dos hojas de requisitos, que para cuando llegaste el último tenés que volver a empezar porque ya vencieron los plazos", se quejó. "Tienen inspectores, pero dudo en lo que están haciendo.", disparó el comerciante."Tenemos que tener seguros propios y contra terceros, luces de emergencia, planes de evacuación", evidenció en relación a los requisitos que deben cumplimentar, al tiempo que apuntó a los vendedores ambulantes:"Ya se hecho eso de reubicarlos y vuelven a aparecer nuevos., se emite una factura de la cual el gobierno descuenta para sus necesidades. Y en este caso, la mercadería que viene de Perú", resaltó."En la última reunión de comerciantes vinieron representantes del Sindicato de Empleados de Comercio por el tema de los comercios bolivianos.", sentenció.Y continuó: "Al momento que el dinero que el dinero cambia de mano.. Yo me caigo de espaldas cuando voy a cargar nafta, y el playero me pregunta si me da el ticket, siendo que es obligación dármelo porque de ahí se descuentan los impuestos., comentó que "desde la Economía Popular Urbana presentaron en Paraná y distintos puntos de Entre Ríos, un proyecto para que se les pueda brindar un espacio en el que los compañeros puedan laburar"., clarificó."Es esta política neoliberal que trabaja en Argentina lo que hace que los grandes caudales quiten a los empresarios que nos pueden dar laburo a nosotros, y nos obliga a este enfrentamiento, porque si no, no hubiera desaparecido Longvie, si no, no habría despedidos de Flechabus en la calle., apuntó."Desde el Triunvirato Los Cayetanos, integrado por la CCC, Barrios de Pie y la CTEP, logramos firmar un convenio provincial donde en una manera amplia y articulada nos permita generar trabajo concreto a este sector pero lamentablemente, desde la municipalidad nunca tuvimos una propuesta, ni siquiera una mesa de charla. Tal es así que acompañamos a Juan (Iarce) en las presunciones y jamás se le dio la oportunidad de concretar los 13 puestos en la Feria Las Pulgas", denunció Rossi. "Desde la Economía Popular Urbana presentamos las cooperativas un proyecto para construir esos puestos, pero la municipalidad se negó", acotó al respecto.. La realidad económica está mutando muchísimo en relación a cómo se puede sustentar una familia, por eso pedimos que exista una política que contemple estas situaciones porque las realidades están mutando", insistió. "Las leyes fueron hechas para regular ciertas acciones, y estos compañeros que están en un padrón están de acuerdo en un convenio que no fue sostenido por una parte", justificó., dijo que "la gente se la rebusca para vivir. No debe ser muy fácil ser un vendedor ambulante. Si llueve una semana se te complica para comer inclusive. No suelen vivir con mucho resto. En la gestión anterior se había llegado a hacer el relevamiento, el estudio de quiénes eran los históricos vendedores ambulantes y se armó el programa del Mercado Las Pulgas, se construyeron esos 24 puestos. Ahora no piden un subsidio, sino trabajar"., manifestó que "es un problema extra a una situación de arrastre que el comercio viene sintiendo, quiera o no afecta. Creo que es una cuestión de derecho pero no parece algo tan conflictivo como se viene haciendo en otras ciudades donde hablamos de avenidas enteras tomadas. Los mercados populares en otros lugares existen y terminan siendo hasta un atractivo, pero acá parece que no lo podemos hacer"., sostuvo que, "hay muchos emprendimientos nuevos, en los últimos años hubo un trabajo contundente con los emprendedores de la economía social pero todo ese producido tiene que encontrar un canal para que se convierta en un emprendimiento que de sustento a una familia. La respuesta la debiera dar el Estado"., advirtió: "Lo que no terminamos de decir es que los vendedores ambulantes están fuera de la ley. Quizás el problema se soluciona con ese galpón que están pidiendo".