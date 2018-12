Ayudar hace bien: Supermercadistas chinos se suman y donarán alimentos

Ayudar hace bien

Los beneficiarios

La 14º edición de la jornada solidaria Once Por Todos se acerca y muchos quieren sumar su ayuda. Se trata de las once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas. A pocos días del evento que se realizará el próximo sábado en la zona del Puerto de la capital entrerriana, las vecinales, los clubes, los voluntarios, entidades y muchos sectores de la sociedad trabajan en los detalles, de lo que es la muestra de solidaridad más importante de la provincia.Cabe recordar que el 08 de diciembre, ha sido declarado por la ciudad de Paraná como "Día del Vecino Solidario". "Ayudar hace bien", es la consigna propuesta y que hicieron propia todos los que trabajan en la jornada solidaria, pero también quienes año a año, se suman al objetivo de ayudar a quienes lo necesitan.En 2018, uno de los que se suman es un grupo de Autoservicios y Supermercados Propiedad Residentes Chinos, que agrupa a los supermercados de origen chino de la capital entrerriana.De esta manera, la solidaridad es el factor que acerca las fronteras y según confirmaron a Elonce, los titulares de supermercados de residentes chinos de la capital entrerriana, se sumarán con la donación de diferentes alimentos para los beneficiarios de la jornada solidaria de Paraná.Con la ayuda solidaria buscan integrarse en la ayuda a la comunidad que hace años, los recibió.Al dialogar con Elonce, Juan Hung manifestó que es "importante la solidaridad" y remarcó la idea de ayudar a diferentes entidades de la comunidad.Los beneficiarios de Once Por Todos 2018 serán: será a beneficio de los hospitales "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí, el hospital "San Miguel" de Bovril, la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.