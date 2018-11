Beneficiarios de Once por Todos participaron de una reunión organizativa

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Se realizó en la Escuela Hogar la reunión organizativa de Once por Todos. Representantes de instituciones beneficiarias coordinaron cómo se distribuirán las donaciones y cómo trabajarán el 8 de diciembre en Sala Mayo.



Mariano Saluzzo, uno de los coordinadores, explicó a Elonce TV que "fijamos los criterios de distribución de lo que serán las donaciones. Lo que más piden son alimentos no perecederos, leche, pañales, ropa, juguetes. Hay hospitales, algunas escuelas y Ong. Vamos repasando sus prioridades y definiendo el criterio de distribución".



"En Sala Mayo vamos a estar trabajando en siete box, distribuyendo alimentos, juguetes, ropa, elementos de higiene personal. Son más de 50 colaboradores que van a ir repartiendo las donaciones", indicó.



Irma, del hospital San Miguel de Bovril, contó que "lo más necesario son los pañales, leche ensure, leche deslactosada. El año pasado estuvimos invitados a Once por Todos, estuvimos presentes y nos gustó. Lo que se recaudó fue muchísimo".



"Para nosotros lo del año pasado fue fantástico. El grupo de colaboradores creció y el 8 de diciembre van a estar trabajando en Sala Mayo. Nos vamos a dividir y vamos a ir rotándonos", dijo.



Por su parte, Flavio Valdez, maestro en la Escuela de Educación Integral Ruiz Moreno, del Complejo Escuela Hogar, indicó que "es la primera vez que participamos. Tenemos muchas expectativas porque somos centro receptor y también beneficiarios. Esperamos con muchas ganas las donaciones que vamos a recibir. Estamos muy contentos".



Laureano Retamosa, señaló que "tenemos más de mil estudiantes y la demanda de elementos es muy amplia, porque no solo es una institución, sino cinco escuelas que participan dentro del complejo. Se necesitan útiles escolares, pero también calzado. Tenemos niños desde nivel inicial hasta jóvenes y adultos. Hacemos mucho foco en lo que tiene que ver con los talleres. La Escuela Hogar tiene muchísimos talleres de diversa índole: desde lo agroecológico hasta talleres de producción de madera, hierros. Todo lo que son herramientas, utensillos de cocina, alguna máquina, cámara de fotos, todo viene bien".



Matías Balmaceda, representante de Fundación Lázaro, informó que "necesitamos alimentos no perecederos, artículos de limpieza, ropa, zapatillas, herramientas, leche ensure. Es la segunda vez que participamos. Actualmente hay 25 chicos en Casa Lázaro". Elonce.com