Voluntariado de Lafedar creó espacio de juego en escuela de barrio Maccarone

En la Escuela María Reina Inmaculada, ubicada en Barrio Maccaronne, la solidaridad se vive "a pleno".. Para nosotros, es un orgullo el grupo de voluntarios que tenemos", aseguraron a Elonce TV, desde la firma.Desde el voluntariado de Lafedar eligieron a esta institución educativa, luego de que "se comunicaron desde este lugar a principios de año, para pedir ayuda con botiquines y demás. Desde ahí n", pusieron relevancia.En el mismo sentido, otra de las representantes de Lafedar indicó: "Cerramos este sábado, compartiendo con los chicos este hermoso momento".

En esta escuela, más allá de enseñar, se contiene

, por su parte aseveró: "Cuando uno está buscando ejemplos por fuera, comienza a ver toda esta gente que está haciendo acciones de manera desinteresada, y la verdad es que no da ganas de bajar los brazos nunca. El resultado está en la cara de los chicos".actualmente, "es una escuela chica, del barrio. Básicamente el objetivo, más allá de enseñar, es contener".Por su parte, Claudia Luero, desde la organización de Once por Todos dijo que "no podíamos estar ausente de la acción de Lafedar, porque".. Decimos, `este equipo funciona así, provocando alegrías, llevando a un mejor vivir o de mejor estar, para que una sonrisa sea nuestro premio`", reflexionó Luero.