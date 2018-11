A partir de los 14 años "se puede ingresar y permanecer en boliches de Paraná"

Paraná La Justicia investiga si es delito mostrar las partes íntimas por un espumante

Imágenes que se viralizaron, muestran a una joven sobre la barra que exhibe los senos y se desabotona el pantalón, para ganar un espumante. Lo ocurrido en el boliche de Paraná generó polémica y diversas reacciones.Al respecto, el fiscal municipal, Francisco Avero, aclaró aque la ordenanza vigente en Paraná establece que "a partir de los 14 años se puede ingresar a los boliches y permanecer en los mismos. Lo que no se puede hacer es entregar ni vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años"."."La ordenanza de permanencia en el boliche no se está infringiendo", insistió. No obstante, admitió que"Estamos hablando con los propietarios de la discotecas, porque esto va en contra de la moral y las buenas costumbres, del cuidado de nuestros menores, porque son chicos que están en un local comercial, a los cuales debemos cuidar", manifestó.", completó.