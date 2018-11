Polémica en boliche: Apareció un nuevo video y el animador hizo su descargo

El descargo del animador

Paraná La Justicia investiga si es delito mostrar las partes íntimas por un espumante

Se conoció el video que muestra a tres chicas compitiendo por un vino espumante. En las imágenes, las adolescentes que se disputan el premio, alentadas por el animador del boliche, hasta exhibieron sus cuerpos a los presentes en el lugar.El episodio registrado este fin de semana en un boliche de la zona del puerto de Paraná fue replicado con fotos y un video por parte de los concurrentes, quienes se ocuparon de divulgarlo en las redes sociales. Las imágenes rápidamente se viralizaron y tomaron estado público."Empezá a pelar, empezá a sacarte algo", son las palabras que se le escuchan decir al animador del boliche.En la contienda, una de las dos chicas opta por descender de la barra, a lo que el presentador redobla la arenga: "Yo sé que vos vas a ganar. 1, 2 y 3 y mostras una teta".Pero desde el público se escuchan las negativas al desafío. Sin embargo y no conforme con el episodio, el animador insta a la joven a mostrar los senos.El conductor del evento, de nombre Facundo, hizo su descargo en las redes sociales, donde expresó: "A todos los que están subiendo cosas y escrachando a la pobre piba, por qué no se ponen a hacer algo más prudente. Creo que está de más que hablen sin saber las cosas".Y cuestionó: "Yo tengo familia y me dejaron mal delante de ellos. Tengo hermanos y una madre".Asimismo, reclamó: "Por qué mejor antes de subir le video y de hablar sin saber las cosas no piden justicia por cosas más grande como pedir que caiga detenido el asesino que salía "chupao" (sic) del boliche. Respeten un poco más".