Once por Todos: La escuela Juan XXIII juntará zapatillas, medias y útiles

A poco menos de un mes para la 14º edición de Once por Todos, las escuelas de la capital entrerriana se siguen sumando y el próximo 8 de Diciembre, día del Vecino Solidario, aportarán sus donaciones para los hospitales y demás entidades que este año serán beneficiarias.Con el compromiso de juntar útiles escolares, zapatillas y medias en buenas condiciones, la comunidad educativa de la Escuela Privada Juan XXIII, en los niveles primario y secundario, ya su puso en marcha para sumar su granito de arena a esta campaña solidaria.Estela Sabre, directora del nivel primario dijo que "la escuela siempre tiene este carisma de nuestro querido Papa Juan XXIII que es el ayudar, el colaborar siempre que haga falta y por eso nos sumamos a esta iniciativa de Canal Once"."En nuestro proyecto educativo, al ser integral en el área de Catequesis en la formación del alumno, trabajamos los valores cristianos, como ayudar al otro y a las entidades que lo necesitan", indicó.En tal sentido, Sabre agregó que a partir del lunes próximo, "las familias van a estar recibiendo un comunicado donde se solicitará este acompañamiento a esta gran campaña. El ayudar es un lema dentro de la escuela y a los chicos les apasiona. Cuando empiezan a traer y ven el canasto de Once por Todos y que sale en la tele les genera cierto movimiento".Por su parte, Inés Cano, rectora de la escuela técnica secundaria, explicó que "decidimos sumarnos a esta campaña que resalta los valores de la solidaridad, el compromiso, el respeto al otro. Los chicos de la secundaria siempre participan de campañas solidarias y esperamos que haya una buena respuesta en esta oportunidad".La 14º edición de Once por Todos, será a beneficio del hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná; las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar; los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.