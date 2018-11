La Escuela Hogar Eva Perón de Paraná cobija parte de la historia argentina en las seis instituciones que le dan vida. Allí, más de 1000 alumnos estudian, practican deportes, reciben controles de salud y aprenden oficios."Su nombre de Hogar tiene que ver con el hecho de pensar en un espacio integral para los niños que, en su momento, sus derechos se encontraban vulnerados, y que en su estructura familiar no podían contenerlos y encontraban no sólo una propuesta educativa sino también los cuidados propios de una familia", explica Laureano Retamoso, docente de la Escuela Hogar.Este año el complejo educativo ubicado en Avenida Don Bosco 749 de la capital entrerriana, será beneficiaria de la jornada solidaria Once por Todos que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.La Escuela Hogar necesita ropa, pañales, útiles, guardapolvos, toallas y elementos de limpieza para cubrir las necesidades más urgentes de los más de 1000 chicos que asisten a las entidades educativas.