Acondicionan el Cementerio municipal por el Día de Fieles Difuntos

Este 2 de noviembre se conmemora el Día de Fieles Difuntos, también conocido como Día de los Muertos o de las Ánimas. Tradicionalmente, el objetivo de la conmemoración es orar por los fieles que ya no siguen en la vida terrenal.Durante esta jornada se celebran las denominadas misas de réquiem, es decir, un ruego por el alma de los muertos.En ese sentido, en el Cementerio municipal de Paraná, para las 17 está prevista la celebración de la misa en la Cruz Mayor que se ubica en el centro del camposanto. A las 16.30 se iba a dar inicio al rezo del rosario.En la oportunidad, el director de la necrópolis municipal, Franco Ceballos, confirmó aque durante la jornada, el lugar mantendrá sus puertas abiertas en horario de corrido hasta las 19hs."Trabajamos para refaccionar los techos de las galerías, colocando membranas y mediasombras", comentó.En la oportunidad, encomendó a familiares de los difuntos, "que se acerquen a abonar las deudas por los nichos para continuar con las tareas de refacción del cementerio"."Si ha fallecido el titular, la deuda sigue", aclaró Ceballos. Por lo que explicó que "puede acercarse cualquier familiar y hacerse cargo para no sacarlos del nicho y ponerlos en un lugar provisorio"."Se están sacando fallecido de 7 a 16 años de deudas", reveló al respecto.Unos 53 empleados se desempeñan en el Cementerio municipal, y sus tareas se dividen en sepultureros, maestranza, ordenanzas y administrativos.El Cementerio municipal se ubica sobre calle Perú al final. Ante las consultas de televidentes por las líneas de colectivos urbanos que llegan hasta ahí, se indicó que la Línea 2 ya no pasa por el frente.Con los cambios en los recorridos, si pasa por uno de los laterales del Cementerio, la Línea 7. Mientras que la línea 9 tiene su parada a un par de cuadras del lugar.