Reclamos por la basura: la semana próxima se incorporan nuevos camiones

Paraná Vecinos de calle Zuviría reclaman por basura acumulada en contenedores

Esta semana, varios vecinos se comunicaron conpara dar cuenta de la acumulación de residuos en los contenedores. En algunos casos, los camiones llevaban casi una semana sin pasar a realizar los trabajos de recolección.El funcionario señaló que las unidades se han roto producto del "propio uso" y los talleres demoran mucho en arreglarlos. "No todo es fácil y en el día y eso generó los inconvenientes en la recolección durante esta semana. Sabemos las falencias que estamos teniendo estos días", reconoció aEn tal sentido, manifestó que se está haciendo una recolección de emergencia, "sino sería mucho peor y en algunos lugares se pasa hasta con camiones volcadores y el obrero hace el achique de los contenedores, ya que si no se tienen las máquinas especiales no se pueden levantar. Aceptamos las críticas de la gente y asumimos la responsabilidad de poder solucionarlo", mencionó.