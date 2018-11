Vecinos de calle Zuviría reclaman por basura acumulada en contenedores

Vecinos de la zona de calle Blas Parera y Zuviría de la ciudad de Paraná, reclaman por la gran cantidad de basura que se ha acumulado en los contenedores, ya que los camiones recolectores "no pasan desde el viernes" 26 de octubre.Rosario Kapp dijo aque "los vecinos ya estamos cansados de reclamar y juntar la basura. Además hay mucho olor, ya no se aguanta y los perros vienen y rompen las bolsas, también la gente que revisa. Sabemos que no es la única cuadra en la cual no pasan los camiones y los contenedores ya están desbordados".Los vecinos exigen una solución a la unidad municipal correspondiente; al tiempo que mencionaron que tampoco pueden estar tanto tiempo con los residuos dentro de la vivienda.Finalmente indicaron que cuando realizaron el reclamo, "nos dijeron que iba a pasar, que no había inconvenientes, pero no ha pasado".