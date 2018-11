Construirán nuevo complejo social del Túnel Subfluvial: Tendrá espacio temático

Perfil y administración

Los representantes de los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe en el Túnel Subfluvial, Juan José Martínez y Mariano Romero Acuña, respectivamente, presidieron la apertura de sobres con las ofertas económicas para la primera etapa de la construcción y puesta en valor del nuevo complejo social del ente.Este edificio brindaba alojamiento gratuito a miles de niños y adultos que llegaban para conocer esa obra emblemática de Latinoamérica.La ceremonia se llevó a cabo en la sala de visitas guiadas del Complejo Social, ubicada en la cabecera paranaense del enlace, y contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Transporte y Servicios de Entre Ríos, Luis Benedetto, que agradeció la presencia de representantes de empresas, personal del ente y medios de comunicación. "Es una satisfacción participar de dicho acto, que es un punto de partida para todas las nuevas obras que se vienen para el Túnel", manifestó.Benedetto agregó además "es un orgullo ver como en estos casi 50 años de vida el Túnel se ha convertido en un emblema y un modelo de gestión que, sin lugar a dudas debemos mirar como un ejemplo a seguir".Respecto a la obra que se licitaba, sostuvo que los próximos pasos son la adjudicación y contratación, y luego el inicio de los trabajos "esperamos que sea en breve, porque este será un espacio sumamente relevante e importante no solo en lo histórico sino también por el rol que viene a cumplir, brindado acceso y más posibilidades a nuestros vecinos entrerrianos como a los hermanos santafesinos" finalizó el funcionario.Por su parte, el representante del gobierno de Entre Ríos en el ente, Juan José Martínez, señaló que dicha obra se lleva adelante a partir de las coincidencias de dos gobiernos provinciales de perfil netamente progresista que le otorgan un lugar central a las políticas sociales.En ese sentido, expresó que "el Complejo Social es un lugar maravilloso que volverá a brillar como en épocas pasadas. Celebro esta etapa de transformaciones y de gran apertura, con obras y acciones pensadas para profundizar ese concepto integrador que dio origen a este enlace de características únicas en Latinoamérica".El director entrerriano del túnel repasó, además, las múltiples e inéditas acciones conjuntas que se llevan adelante con la representación santafesina, entre las que citó el Plan de Obras y Modernización que abarca desde la recuperación de infraestructura y la renovación total del parque automotor, la informatización de todas las áreas, los programas de alcance social, deportivo y cultural que se llevan adelante, entre otras iniciativas."Es una situación muy diferente la que tenemos hoy en comparación con mis primeros días en esta entidad, cuando incluso se nos dificultaba el cumplimiento de nuestras obligaciones con proveedores y empleados, pero a través de la planificación y de un gran esfuerzo compartido logramos salir adelante y posicionar al ente como un organismo modelo. Observar este presente del túnel saneado y con avances en todos sus frentes es realmente satisfactorio", concluyó Martínez."Este es el inicio de un plan de obras con un nuevo planteo respecto de túnel", dijo tras la licitación el representante del gobierno e Santa Fe, Mariano Romero Acuña. "Antes era visto como un viaducto y nosotros queremos verlo con una doble función: la social y la turística", agregó el representante santafesino del Ente, "porque a pesar de que tiene 49 años de vida, sigue siendo la obra de ingeniería más importante de Sudamérica y uno de los 5 túneles más importantes del mundo", destacó.Más adelante, Romero Acuña anticipó que se construirá un auditorio para 150 personas y un espacio temático con la historia del túnel. "Queremos convertir el túnel en un espacio de atracción turística en todos los niveles, no sólo para contingentes", señaló, "e involucramos a las universidades tecnológicas de ambas provincias, porque queremos que sea también un espacio de investigación". El objetivo es que no sea un lugar de paso sino que la comunidad se apropie del túnel y vaya a disfrutarlo.La primera etapa de la intervención que se licitó este miércoles comprende la demolición de edificios existentes como así también la construcción de un cerco perimetral de hormigón, de 700 metros, y un pórtico de acceso; obras que cuentan con un presupuesto oficial de 18.862.952 pesos, y un plazo de ejecución de 120 días corridos.Sólo se mantendrá en pie el antiguo edificio patrimonial, que en otra etapa será restaurado para alojar la Sala de Guías Turísticos, un Área de Investigación y otra de Mantenimiento. En total fueron siete las ofertas económicas que se conocieron este miércoles.Desde el Ente estiman que en los próximos días la obra será adjudicada y en el transcurso de un mes comenzarán los trabajos.Luego están previstas otras dos etapas más, que comprenden la construcción de cinco edificios con una capacidad de alojamiento para 30 personas cada uno (un total de 150 plazas), equipados con vestuarios, salas y todo lo necesario para una confortable visita. Con estas obras no sólo renovarán las condiciones de alojamiento sino que se ampliará en 30 plazas más que las actuales.Mientras se lleven adelante las obras el complejo continuará recibiendo visitantes y se acondicionarán otros espacios para recibirlos para no suspender las actividades. Cabe señalar que en la actualidad reciben a más de 30 mil alumnos por año, además de contingentes de jubilados y otros turistas.Los fondos para las obras están garantizados y estiman desde el Ente que a mediados del 2019 estarán terminados los dos primeros edificios con capacidad para 30 personas cada uno, y luego continuarán con el resto.Con un presupuesto oficial de 18.862.952 pesos, fueron siete las ofertas:1 - L&C Construcciones S.A. (Paraná, Entre Rios) 22.812.016,70 pesos2) - MRAZ CONSTRUCCIONES (Santo Tomé, Santa Fe) 14.697.158,98 pesos3) - Empresa Constructora Ing. Angel Luis Moia (Paraná, Entre Ríos) 16.541.708,49 pesos4) - Bauza Ingenierìa SRL (Laguna Paiva, Santa Fe) 19.748.038,93 pesos5) - Tino Construcciones (Paraná, Entre Ríos) 13.748.399,38 pesos6) - Cimbra Construcciones S.A. (Colonia Avellaneda, Entre Ríos) 14.020.123,49 pesos7) - Premoldeados Bertone SRL (Santo Tomé, Santa Fe) 18.784.761,62 pesos