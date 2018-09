El mal momento de Patronato: "Vamos a salir de esto", dijo Carabajal

Patronato atraviesa un flojo presente en la Superliga. El equipo rojinegro sumó la tercera derrota en fila y tendrá que ganar en la próxima fecha (luego de la fecha FIFA), cuando reciba en el Grella a Gimnasia, por la quinta fecha.



Gabriel Carabajal habló sobre la situación que vive el conjunto que dirige Juan Pablo Pumpido, en la previa al amistoso ante Atlético Paraná este viernes.



"Estos días se hacen muy lentos por las derrotas que venimos sufriendo. Esta semana trabajamos en doble turno. Cuando los resultados no se dan se hace menos llevadero todo pero tratamos de ponerle la mejor energía y actitud para sacar esto adelante", expresó en diálogo con Elonce TV.



Sobre el rendimiento del equipo, consideró que "es muy positivo porque hubo partidos en que jugamos bien. Hubo muchos minutos en los que hemos interpretado lo que el técnico quiere y eso es algo complicado de hacer, pero nosotros pudimos. Hay que seguir por este camino, venimos trabajando de la forma correcta y lo único que nos falta es tratar de meter un resultado, sacar algo positivo y creo que ahí cambiará todo".



"Faltó el gol, no hemos podido convertir pero es algo que también le ha pasado a los equipos más grandes. No es fácil convertir un gol en nuestra liga pero seguiremos trabajando para tratar de convertir, tener un resultado positivo y quedarnos con los tres puntos. Nos estamos preparando muy bien para recibir a Gimnasia, intensificamos el trabajo, corregimos errores que hemos tenido en los últimos partidos", agregó.



Respecto al cuerpo técnico, aseguró que "trabajan muy bien, es difícil llegarle a los jugadores con una idea y Pumpido lo hizo desde el primer momento y el primer partido que tuvimos. Es importante seguir un proceso, somos todos nuevos, cuesta encontrar un funcionamiento en común pero la mayoría de los partidos lo hicimos. Nos falta cerrar las jugadas y que terminen en gol. Se hace difícil cuando uno genera y genera pero no convierte, se vuelve todo en contra".



"Está claro y a la vista que no nos alcanza con lo que estamos haciendo. Trataremos de demostrar en el próximo partido, dar un poco más, poner concentración. Siempre salimos con actitud y ganas de ganar todos los partidos, pero a veces las cosas no se dan, es difícil. Hay que seguir por este camino porque tarde o temprano se nos va a dar y vamos a salir de esto", finalizó. Elonce.com