Werner: "Dejamos el corazón por todos los que nos apoyan a donde vamos"

"Nací en el mejor lugar porque los entrerrianos son muy fierreros"

El Turismo Carretera vivirá este domingo su evento más importante del año. La categoría más popular del automovilismo argentino tendrá una nueva edición de los 1000 Kilómetros de Buenos Aires. A las 10.30 se largará la prueba, que consta de 178 vueltas o seis horas de duración.La competencia versión 2018 tendrá un reglamento particular algo distinto. Esta vez, los boxes, para cambiar pilotos, neumáticos o para recargar combustible, estarán abiertos aún con el auto de seguridad en la pista. Eso significa que ante cada interrupción, todos los autos podrán ingresar, algo que hasta ahora no estaba permitido.Otra novedad con respecto al 2017 es que todos los titulares tendrán como obligatoria la presencia de dos invitados y ninguno de los tres podrá manejar menos de 45 ni más de dos horas seguidas.Quien participará de la competencia es el entrerriano Mariano Werner, que partirá desde la primera fila en la tercera posición.El piloto estuvo invitado al programa, de, y aseguró que se siente muy acompañado por la gente en cada carrera que corre. ". Nosotros recibimos aportes de los sponsors, pero no del estado".Remarcó que "todo depende de la categoría. En el Súper TC 2000 somos contratados por la fábrica y ganar depende únicamente de nosotros. Si hay un piloto que corre más rápido que yo va a ser el próximo contratado.. En el Turismo Carretera todo depende de los sponsors que consiga para poder correr. Con crisis como la que vive actualmente el país el talento empieza a correrse y porque se necesita dinero".