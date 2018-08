Infracciones de tránsito: "Nadie quiere asumir que cometió un error"

Paraná Las multas por infracciones de tránsito aumentarían un 55 por ciento

La jueza de Faltas de Paraná, Silvina García, señaló aque la unidad fija para el cálculo de las multas en la capital entrerriana tiene un valor de 12,88 pesos y "se está evaluando un incremento, que todavía no está definido"."Ese importe ha quedado muy atrasado respecto del costo actual de la nafta súper, que es el que se utiliza para realizar el cálculo. El proyecto sería a 20 pesos, pero no se nos ha notificado que sea inminente", expresó durante el programa"Hay muchas infracciones, específicamente con las motos a partir del convenio del municipio con las Policía. Todo tipo de cuestiones pasan por el Juzgado de Faltas. Las infracciones más habituales son la falta de documentación, casco, luces, espejos en el motovehículo y exceso en el número de acompañantes", precisó.El mal estacionamiento es la mayor falta en cuanto a los autos. "Se incumple básicamente con las normas de tránsito", enfatizó.La jueza resaltó que "existe el pago voluntario. Cuando el infractor se presenta y reconoce la infracción tiene un 50 por ciento de descuento. Aparte tiene gastos de grúa cuando se le traslada el vehículo"."Generalmente las personas no concurren de buen humor al Juzgado de Faltas. Nadie quiere asumir que cometió una infracción, como que siempre hay una justificación, un enojo hacia las autoridades en vez de asumir que se cometió un error. Se escuchan todo tipo de argumentos", admitió García.Finalmente, aclaró que "en el caso personal, si me acredita que tuvo una emergencia, como que bajó para ir a una clínica, puedo rever la infracción, si me presenta la documentación que lo avale".