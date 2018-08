Las multas por infracciones de tránsito aumentarían un 55 por ciento

El carril exclusivo no se respeta ni frente a la sede del Cuerpo de Inspectores

Previo a la sanción de la ordenanza que estableció una nueva legislación sobre el tránsito en 2014, los precios de las multas eran sumamente bajos en la capital provincial. Desde entonces se estableció que el precio del litro de la nafta súper era el que iba a determinar cuánto costaba una unidad fija. Pero desde que alcanzó los 12,88 pesos en los primeros meses de 2015, nunca más fue actualizado el monto. Ahora barajan llevarla a 20 pesos.Lo que se paga en Paraná por multas está lejos de lo que se debe abonar en otras ciudades semejantes. Por ejemplo en Santa Fe, cada unidad fija cuesta hoy 31,34 pesos. Una. Si la misma infracción tuvieran el costo de las unidades fijas santafesinas, hoy costaría 1.557 pesos, es decir un 150% más cara.Desde el Juzgado de Faltas N° 3 de Paraná, la jueza Silvina García destacó: "Nosotros aplicamos las sanciones por unidades fijas, que a su vez se establecen por el precio de nafta súper, pero no ha ido aumentando a la par de los combustibles". Es decir que las unidades fijas, por ordenanza deberían actualizarse según el precio de la nafta, lo que hoy implicaría además un fuerte aumento y permanente como lo han hecho los combustibles desde hace casi un año, cuando estaban a 22 pesos el litro y hoy a 33,85 pesos."También hay un decreto que autoriza a Servicios Públicos a aumentar las unidades fijas de manera semestral.", dijo la jueza. De confirmarse,Entre las infracciones más comunes, destacó dos. Por un lado. En general tienen que ver con la falta de condiciones para circular, por no tener carné -se cobra 100 unidades fijas, hoy representan 1.288 pesos, si se compara con el precio de la unidad fija santafesina serían 3.134 pesos-similar es lo que se aplica por falta de tarjeta verde. "A veces se da de todo porque están sin casco, no tienen patente, les faltan los espejos y es todo un combo que va sumando", dijo García, y agregó que por infracciones menores se cobran 50 unidades fijas, pero siempre que se presente el infractor a tiempo, y acepte la opción de pago voluntario que es un 50% del valor de la multa.. Es lo que vemos y se aplican unas 24,5 unidades fijas para el pago voluntario. Pero después si estacionó en una parada de colectivo, de taxi, en una escuela pasa a 75 unidades fijas y a eso se le deben sumar los antecedentes o si está en rebeldía", describió en declaraciones a