Asambleas en repartición municipal por la baja de un contrato de obra

Desde ATE Paraná manifestaron asu "preocupación" porque no fue renovado el contrato de una trabajadora de Farmacia, repartición que depende de la secretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná, y donde el mes pasado, concretaron asambleas en reclamo de mejores condiciones laborales., Ludmila Fernández, cuyo contrato de obra no fue renovado por el municipio.La trabajadora dijo que contaba con un contrato de obra desde más de un año y medio en la secretaría municipalidad de Salud y que durante casi cuatro años se desempeñó en Cultura, "con un contrato más precario"."Está claro que es un modo de advertirnos qué son capaces de hacer si decidimos reclamar por lo que es justo", apuntó Fernández.En la oportunidad, el secretario general de ATE Paraná, Roberto Alarcón, manifestó: "No hubo una renovación de contrato y a nosotros, esto nos preocupa y nos alerta porque nunca le avisaron que había sido despedida".Y agregó: "Que después de medidas gremiales, vengan con bajas de contrato".De acuerdo a lo que adelantó, esperan conformar "una mesa de diálogo, con la renovación de los contratos, para discutir la precariedad laboral" en la repartición.