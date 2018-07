Músico recuperó su violoncello: "Lo habían vendido por 600 pesos"

Policiales Recuperan el violoncello del músico callejero y habrá nuevos procedimientos

El músico David Velazco, oriundo de Perú, se encuentra en la ciudad de Paraná desde el mes de abril, cuando decidió llegar a la capital entrerriana para vivir, porque según contó a Elonce en una nota realizada en el mes de mayo, "es una ciudad tranquila y su gente también es tranquila".Pero días atrás sufrió el robo de su violoncello, su instrumento de trabajo. Después de pasar momentos de angustia recibió una buena noticia: la Policía recuperó su preciado objeto., explicó que "me dijeron que vaya a buscarlo, pero también estoy esperando que se recuperen las otras cosas que me robaron. Tenía trabajo de años, como composiciones, arreglos orquestales".Una persona se comunicó con él por Facebook y le comentó que conocía a la persona que le robó. "Me dijo que a mis dos tablets las vendieron por 500 pesos". Por otra parte, relató que "un remisero compró el violoncello a una persona que debía viajar, supuestamente, a ver a su madre. Indicaba que tenía apuro por conseguir dinero y se lo vendió por 600 pesos. La hija de este hombre se contactó conmigo y me dijo que su padre creía que había comprado el instrumento que me habían robado", agregó.Asimismo, se mostró "muy contento de haber recuperado mi violoncello. La gente me escribía muy indignada por lo ocurrido, ya que es una ciudad muy linda".