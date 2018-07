Tras el rastro de los estafadores de jubilados: Una mujer transfirió $90.000

Paraná Advierten sobre estafas a jubilados perpetrada por falsos empleados de Anses

Tras el rastro de los estafadores a jubilados

Paraná Jubilada contó cómo operan los estafadores que simulan ser empleados de Anses

Desde la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses, ubicada sobre Avenida Ramírez de Paraná, advirtieron sobre una nueva modalidad decon la excusa de la Reparación Histórica.Los embaucadores llaman a sus víctimas y les dicen que hay una determinada suma de dinero depositada en el banco, y que deben ir a retirarla en compañía de una persona de confianza que tenga un celular.. Tal es así que los estafadores acceden a valiosa información para,"Es una mentira a la que no tienen que hacer caso, porque ningún un empleado de Anses los va a llamar para decirles que le fue depositado determinado importe y que tienen que ir al banco", alertó Enrique Susevich anteel programa que se emite porSegún lo había advertido el funcionario, los estafadores les piden a sus víctimas, "la clave y el CBU para robarles la plata".Al respecto, el jefe de la división Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Fabián Candapay, confirmó aque ", y el dinero es retirado a posteriori, por familiares o amigos de los detenidos"., reveló el funcionario policial. También así, indicó que "una mujer de Oro Verde denunció ayer que bajo la misma modalidad de estafa, transfirió un monto de dinero a dos bancos".Cuando se le consultó al comisario cómo se puede llegar a atrapar a estos embaucadores, éste explicó: "Quedan indicios, porque, además, a través de los registros fílmicos que existen en las entidades bancarias, se pueden localizar a las personas que van a retirar el dinero".Respecto de la duda sobre si el dinero robado puede llegar a ser recuperado, Candapay explicó: "Las pruebas colectadas son comunicadas al fiscal en turno, quien dispone allanamientos para proceder al secuestro de dinero o todo elemento de interés para la causa".Una abuela que fue víctima de un intento de estafa de este tipo, confesó que cortó la comunicación rápidamente. "Me decían que tenía que ir a cobrar porque eran las mejoras que debía Anses", contó Elba a. "Les dije que no me molestaran y corté. Así que no me alcanzaron a pedir datos", reveló.