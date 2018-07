El Ventilador: Vecinos opinan sobre la suba de precios y el costo de vida

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos del costo de vida, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

No hace falta ser un economista para analizar: ir al supermercado dejó de ser una experiencia agradable para convertirse en un ejercicio de exploración y comparación de precios. Mientras tanto, el deterioro de los salarios no da tregua y la recuperación del poder adquisitivo sigue quedando varios puntos atrás.Frente a eso, que muchos compradores hayan migrado a las denominadas "segundas marcas" o que se hayan volcado a los hipermercados mayoristas, dejó de ser una novedad, como también optar por compras semanales siguiendo las ofertas y los promocionados descuentos.-"Hay cada vez más problemas para acceder a las prestaciones básicas. No hay plan de salud".-"Es una vergüenza que mi padre que trabajo toda su vida humildemente, hizo el trámite hace dos años y todavía no se jubiló, siendo que aportó siempre, tiene 69 años y fue oficial albañil durante más de 50 años".-"Cobro la ley 1800 y pago de luz el doble soy gimenez y me sacaron el subsidio".-"Voten la ley de extinción de dominio. Estamos pagando la fiesta de años y la mentira se sinceró. Hoy el Indec es creíble. Lamentablemente nos durmieron. No defiendan modelos nefastos. Cuánto costó el estadio único por la candidatura a presidente".-"Las personas con discapacidad no son objetos para andar corrigiendo, la necesidades no te esperan".-"Mucha gente que trabaja en el Volcadero tiene otros ingresos pero no dejan de ir porque es parte de su cotidianidad. Teresa no quiso dejar de ir al Volcadero cuando le ofrecieron trabajo en la planta".-"Vayamos al quid de la cuestión: el pago de la deuda externa es la principal causa de la transferencia de capitales del pueblo a los sectores concentrados de la economía, que es lo que hace que haya una devaluación por semana. Yo en diciembre ganaba 500 dólares, hoy apenas un poco más de 300 y con el aumento de todas las cosas".-"Somos un país semicolonial con una provincia que aparte de estar endeudada, tiene la mayoría de sus puntos económicos estratégicos, como los puertos, en manos de mega empresas de capital transnacional".-"Con respecto a lo de la deuda externa.. por algo Macri le pide a los gobernadores que apoyen el presupuesto del año que viene donde se recorta muchísimo para poder pagar deuda externa y seguir endeudándonos".-"Los curas hacen todo con la plata de los vecinos mientras se guardan y embuchan lo que les damos todos a través del Estado. Son unos ladrones. La cantidad de cosas que se podrían hacer por los pobres si dejáramos de mantener a la curia".-"Cuál es el porcentaje que se destina a los pobres de lo recaudado en las colectas anuales Cáritas".-"Los precios cuidados no se ven y la gente empezó a comprar en menudeo, como en el tiempo de antes".-Soy pensionada y tengo que pedirle a mis hijos que me ayuden con los remedios porque no tengo mutual".-"Si bien todos vivimos esta inflación, tenemos que entender que esto es un resultado de los malos gobiernos que hemos tenido y de los grandes choreos de la gestión pasada, lamentablemente".-"Quién controla los supermercados chinos que también perjudican a nuestros comerciantes".-"Anoche me enteré por los noticieros que el presidente anunció el congelamiento de la carne por tres meses. Hoy, antes de las 10, mis frigoríficos proveedores me avisaban de un nuevo incremento de la carne. ¿Quién miente?".-"La verdad es que supera la dignidad de la persona, de vivir, con estos aumentos, quienes sufren esta inflación somos la clase baja, indigentes, jubilados. Después de 13 años de trabajo, quedé en planta permanente para tener un sueldo mejorado, empleado municipal, y los que cumplimos con el Estado somos los más perjudicados".-"Hay que escuchar a nuestros abuelos y aprender. Ellos pasaron todas las crisis. Encima ahora también la de Macri".-"El porcentaje de inflación/ índice es a nivel nacional. Hay provincias más pobres que otras. EEUU es liberal pero para afuera de su país".-"La economía nunca es libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo. O la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este".-"La situación es difícil pero los empleados bancarios son los menos indicados. Muy bien pagos están, al igual que los judiciales. De qué se queja el representante gremial, como si le interesaría el resto de los asalariados. Que se queje un jubilado, un empleado de comercio, de la construcción, una empleada doméstica pero estos bancarios no tienen cara".-"Habría que haber control en la venta de celulares más que en los precios de alimentos. Mucha gente que dice no llegar a fin de mes se gasta un buen dinero en un celular bien grande y un buen abono. Ah pero después no tiene para el gas y la luz. No venderles directamente celulares y le va a alcanzar para llegar a fin de mes".-"Soy un trabajador municipal y no llego al día 15 con mi sueldo".-"Bordet que va a gastar 15 millones para pintar la casa de gobierno. En vez de eso que ponga cámaras de seguridad en todas las escuelas con respaldo remoto. Después se llenan la boca con la educación".-"Curados de espanto con los corralitos y congelamientos. Pagamos las consecuencias de todos los gobiernos a los que les faltó honradez para combatirlos, porque estaban todos sucios".-"Todos los miedos que se sienten en la sociedad, el 50 % lo crearon los sindicatos con todos los aprietes y extorsiones que hacen. El tipo que da trabajo se toma sus recaudos ante este accionar y así terminamos, sino pregúntale a Moyano, por dar un ejemplo, o Cabalieri que es un pobre indigente del sindicato".-"Si hay tanta miseria, por qué cada día hay más autos y motos. Y si no se saben cocinar obvio que está todo caro.. si buscan marcas y no precios gracias".-"Yo quedé sin trabajo, vivo con mi venta pan y limpiando casas. No me alcanza. Ya no se puede vivir. Este mes todo fue más caro".-"La inflación es más de lo que se preveía, es un rumbo económico que se debería replantear porque los asalariados somos los más perjudicados, es la inmensa mayoría".-"El gobierno debe cambiar el rumbo económico. Está muy bien el aumento de los haberes a jubilados en función de la inflación, lo que veo mal que se cometan tantos errores en sectores tan sensibles como los jubilados y discapacitados".-"Es simple, si los salarios quedan estables, y la inflación no tiene límites, se produce un costo de vida inalcanzable para los que dependemos de un sueldo".-"Yo con 14 mil pesos vivía y pagaba luz, el cable y el alquiler. Ahora me quedé sin trabajo y me dedico en mecánica en general".-"Todos los trabajadores de los supermercados vemos en peligro nuestra fuente de trabajo. Lo más parecido al 2001".-"Todos los intendentes de Paraná fueron y son rehenes de Marcelo Lischet, de sus exigencias y de sus excusas. Nunca quiso competencia. Por eso hace lo que quiere. Con otras empresas ofreciendo el servicio, este debate casi no existiría".