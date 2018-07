Suba de precios: ¿cuánto necesitamos los entrerrianos para vivir?

14 mil pesos, de los cuales un importante porcentaje se lo lleva el transporte y los servicios públicos

No hace falta ser un economista para analizar cómo la suba de precios está impactando en el costo de nuestras vidas. En este contexto,: en un almacén de barrio un paquete de yerba Rosamonte, de medio kilo, que en enero estaba 28 pesos, ahora cuesta 35. La leche que hasta hace unos meses se vendía a 18 pesos, hoy sale 25. Y el aceite pasó de 37 a 57 pesos.Mientras tanto,Pero...Mientras tanto, el deterioro de los salarios no da tregua y la recuperación del poder adquisitivo sigue quedando varios puntos atrás.Hoy, se dio a conocer la inflación de junio a nivel nacional, cuyo índice superó los presagios que se establecieron como meta a comienzos de año. Este número, "colabora fuertemente" para que el índice anual supere ampliamente el porcentaje esperado desde el gobierno Nacional.El escenario económico del país obligó a muchas personas a modificar sus conductas como consumidores. Frente a eso, que muchos compradores hayan migrado a las denominadas "segundas marcas" o que se hayan volcado a los hipermercados mayoristas, dejó de ser una novedad, como también optar por compras semanales siguiendo las ofertas y los promocionados descuentos.En el medio y para `capear` el temporal, los gobiernos fueron echando mano a distintas estrategias para contener los aumentos. Hoy, en el país está vigente el programa "Precios Cuidados" que contempla un listado de más de 300 productos a un valor acordado con la Nación, pero que según se observó, no se trata de elementos cuyo valor pueda influir demasiado en la inflación.Mientras tanto,De la mano de vecinos solidarios han surgido nuevos comedores comunitarios y los que ya existían incrementaron la cantidad de asistentes.Según datos del ministerio de Desarrollo Social, en todo el territorio entrerriano, más de 55 mil personas comen en comedores comunitarios...La inflación, el aumento de los servicios públicos y la falta de trabajo son algunos de los factores que están en el detrás de escena y repercuten cada vez con más fuerza.Con una inflación que en el primer semestre superó ampliamente las previsiones oficiales y frente al objetivo del Gobierno de disminuir aún más los subsidios a las empresas de servicios, no es de descartar que en el corto plazo el aumento de los costos vuelva a trasladarse a las tarifas de la luz y el gas, provocando un nuevo golpe al bolsillo del usuario, lo que generará graves perjuicios principalmente en los sectores más vulnerables.Además, habrá nuevas directrices a cumplir por parte del FMI, el ente de crédito que puso sus condiciones para traer a la Argentina más de 50 mil millones de pesos durante tres años con la intención de saldar el déficit fiscal.Ya es inocultable la preocupación entre los gobernadores que sienten que los costos de la situación económica serán transferidos con más fuerza a las provincias a través del recorte de fondos. Entre Ríos y por supuesto Paraná, no quedarán exentas.abrió el programa mencionando las cifras dadas a conocer por el Indec, este martes. "Con este aumento del 3,7 % de junio ya se superó la expectativa del 15 % que se tenía para todo 2018", expresó. Se trata de la peor medición desde mayo de 2016 (25 meses atrás). Además, se registró una inflación interanual de 29,9%.

, por su parte contó que en su caso particular va "semanalmente al mismo supermercado, compro siempre las mismas cosas y se ven los incrementos. Pero es cierto que uno anda detrás de las ofertas de uno y otro local, aprovechando los beneficios que ofrecen los distintos comercios"., opinó que "en el tema medicamentos, al principio la realidad indicaba que en todas las instituciones que prestan beneficio social había abusos en los costos, pero también había personas perjudicadas".Sobre la situación actual, dijo que ". Para decir que el jubilado durante el año va a perder algún peso hay que esperar a diciembre"."A los discapacitados se les sigue pagando la pensión no contributiva, se cometió un error el año pasado pero se remendó y se volvió a pagar.. Hay cosas que no se hicieron del todo bien, hay que verlas y corregirlas si es necesario. No podemos dejar que sigan existiendo como si nada pasara", consideró.Ante las necesidades más urgentes de la gente,"."Hoys. Hay que controlar todo pero también hay algunos problemas: hay que ver cómo saber que ese certificado es correspondido con la educación que reciben. Conozco casos de docentes que fueron amenazadas para firmar la asignación. Hay que diferenciar el paso de grado del chico y tener un certificado que concurrió todo el año a clases", comentó."Desde el año 2017 hasta la fecha incorporamos 500 mil chicos a la asignación universal que no tenían DNI, que no cobraban eso y nadie sabía que existían", finalizó., dijo que "antes se comían fideos, pan. Hoy hablar de eso es mala palabra. Lo que más subió es la harina.".En ese sentido, señaló que ". A los jubilados no hay que darles créditos, hay que aumentarles el salario"."El gobierno no controla ni la economía ni los precios porque a eso lo controla el mercado.", agregó., explicó que "desde hace muchos años el organismo viene relevando los precios en Paraná. Nosotros los ayudamos en las cuestiones metodológicas y en los resultados. Los valores se construyen a partir de la canasta, que es representativa. Las realidades de cada persona son distintas. Uno espera los índices nacionales pero en realidad la inflación o la canasta no es más que conocer lo que uno consume y cómo esos precios van aumentando a lo largo del tiempo".", aseguró.Por otra parte, expresó que ". Si no hacen mayores controles no hay forma de salir de este brete, porque todo va al sector financiero, el dólar sigue aumentando e impacta en los más pobres, que son los que tienen mayor incidencia de consumo en los productos básicos".mencionó que en la repartición provincial lo que se hace es "llevar adelante el relevamiento de los índices de precios. A través de nuestros encuestadores, se toman los precios, se ingresan en formularios predeterminados por el instituto nacional. El que procesa y elabora es el Indec.En este sentido Burgos indicó que se tratará de reflejar los hábitos de consumo de los hogares.. "Incluye ítems como salud, servicios, vivienda, transporte, vehículo, alquiler? es lo que compone la canasta básica y la canasta total, se pregunta respecto del gasto del hogar. Contestan hasta los chicos de 10 años y más, ", relató."Como novedad, en esta oportunidad, el Indec hace en esta encuesta una parte contable y otra parte en cuestionario papel", agregó., gremio que logró uno de los acuerdos paritarios más altos, aseveró: "Hemos tenido acuerdos salariales importantes, algunos casi mejores que el común de los acuerdos logrados. Esto también tiene que ver con la actividad que uno desarrolla, ya que el sector financiero es el más rentable y ha venido con ganancias desde 2003, año desde el cual no ha parado de ganar, eso es lo que nos permite discutir una mejora salarial".No obstante, recordó que ". Indudablemente con este techo que puso el gobierno para los techos salariales, están todos los gremios desfasados. Cuando llegue la revisión que se firmó en la mayoría de los acuerdos salariales, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentre cada actividad, va a venir la discusión; lamentablemente creo que en algunas actividades se terminará cubriendo con una suma fija. Será un paliativo, pero que arranca la discusión paritaria el año que viene, con una situación del salario a la baja que va a dificultar nuevamente y se generará una nueva pérdida. Va a haber actividades que no estarán en condiciones de actualizar el salario de acuerdo a la inflación"., manifestó que "los trabajadores sentimos que estamos en una situación complicada y lo vemos en la realidad. Cualquiera va al supermercado y puede notar la merma de posibilidades adquisitivas en la compra de alimentos básicos para la familia. Más allá de las estrategias de mercadeo y la parte competitiva que llevan a cabo las empresas para sobrellevar esto, está resentida la economía".Asimismo, dijo que "".Y agregó: "Es mentira que no existe el control o que no debe existir, es un teoría.".Comentó que "hay supermercados que están con dificultades para mantener su competitividad. Tienen problemas logísticos por la falta de ventas. Empiezan a aflorar un montón de problemas. En Coto hasta el momento no hubo despidos y creo que los empresarios están siendo sensibles a esto".", aseveró.Pidió ". Seamos conscientes de que eso afecta a los trabajadores. Esto es una amenaza y una herramienta que va a ser el desequilibrante de la economía local ahora y a futuro".. "Los pequeños y medianos comerciantes tenemos nuestros recursos para ofrecer en algunos sectores como `frescos, carnicería y verdulería`, precios razonables. Nos resulta difícil competir en góndola, enlatados y limpieza", aseveró.", reconoció.Asimismo, Romero, al ser consultado respecto de cómo influye la formación de precios que hacen las grandes cadenas en el sector de medianos y pequeños comerciantes dijo que "en cuanto a los componentes en la formación de precios, hay algunos que son inevitables, como el costo, la producción, el transporte."., señaló que "estos contextos de crisis se notan y se sufren. Si hay que hablar de una sociedad más justa primero hay que reivindicar los derechos de aquellas personas que a diario la vienen peleando.".Contó que "empezamos trabajando con la niñez pero eso implica trabajar con su contexto, con la familia completa. Tratamos de evitar todo tipo de asistencialismo. Nosotros conocemos nombre, apellido e historia de vida de cada persona que ayudamos. Cada uno procesa su dolor y para nosotros la solidaridad es decir `acá estoy´, independientemente de la mochila que carguen. Esto va más allá del plato de comida".Remarcó que "Hay un niño que no había forma de sacarlo de arriba del caballo, pero logró terminar la secundaria, se ganó una beca y hoy estudia peluquería. Hay esperanza"., mencionó que "cada parroquia tiene su tarea de Cáritas con la gente vecina, y a la vez, todas las parroquias de la diócesis tienen un equipo que lo coordina, que a la vez hacemos de nexo con Cáritas nacional. Uno puede tener una cierta perspectiva más de lo global, de gente de Feliciano hasta Diamante, Nogoyá hasta Villaguay y todo lo que es el departamento Paraná. La situación está complicada, siempre estuve como sacerdote en esta ciudad, empecé en zona dela Iglesia Guadalupe que está en zona de La Floresta, después estuve en la Parroquia San Agustín, trabajé cuatro año en el Gaucho Rivero, estuve en Luján en zona de barrio Rocamora, y ahora estoy en Juan Bautista en zona de barrio Los Cuarteles. Siempre pude acompañar a un grupo que se llama Apostolado Madre Teresa que todos los sábados va a la Iglesia Guadalupe, al barrio San Martín y Barrio Humito. Juegan con los chicos y como excusa, hay una merienda.. Hemos naturalizado que todos somos sobrevivientes, acostumbrados a la crisis. Cáritas trabaja siempre con los pobres. Hay programas de reconstrucción en época de inundaciones, de promoción de construcción de viviendas, trabajos lindísimos con la gente que aprende oficios y terminan teniendo su hogar", aseveró.En el mismo sentido, dijo: "ha mermado el pedido de ropa, en algunas situaciones tienen más acceso a esto, pero lo diario sigue estando".