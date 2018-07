Inició profundo lazo con una niña con leucemia: "Fue un lección de vida"

El joven, hace unos meses, fue con sus compañeros del básquet de Echagüe, al Hospital San Roque, y allí conoció a Lola, una niña que tiene leucemia y está en pleno tratamiento. Fue tan grande el vínculo con la pequeña y su familia que encabezó una campaña.En diciembre algunos de los integrantes del equipo de Liga de Básquet de Echagüe visitaron a niños del Hospital Materno Infantil "San Roque" a donde llevaron los juguetes que fueron donados ante el partido de Asociación Mitre, en donde la consigna para ingresar al último juego del año pasado era "trae un juguete e ingresas gratis a la tribuna voladiza".Luego de la entrega de los juguetes en el nosocomio, Lisandro Ruíz Moreno se hizo eco de la historia de la niña de 4 años, se vio movilizado y decidió "darle una mano a su familia"."Por cosas que uno no se explica, que tampoco tienen que explicarse, porque se sienten, hubo algo con Lola, distinto a lo que sucedió con otros chicos. Cuando fuimos en ese momento, ella aún no tenía diagnóstico. En febrero me entero que en Federación, de donde es Lola, habían organizado una campaña porque ya contaban con el diagnóstico, para ayudar a su familia, porque debían hacer viajes, tenía a sus hermanos en Federación", comenzó relatando el deportista enEn el mismo sentido afirmó: "Sentí que había una forma de acción y a partir de la intervención del club, que me dio una mano grande, y con la ayuda de mis compañeros de equipo organizamos una campaña en la que juntamos ropa, juguetes y dinero. Salió muy bien la campaña, hicimos llegar las donaciones a Federación, las cargábamos cada vez que Lola iba a su ciudad en la ambulancia. La mamá me comentó que fueron tantas las donaciones que ella se encargó de repartir diferentes cosas a gente de la ciudad"."A mí me quedó un vínculo grande con Lola y su mamá, Marina, que perdura hasta el día de hoy. Siempre Marina tiene una forma de agradecer que tengo que pararla cuando se pasa de elogios hacia mí. Yo le digo que de la misma forma que actué yo con ellas, también recibo mucho, me llena de satisfacción poder ir a jugar con Lola, verla bien, que avanza en su tratamiento", aseveró Ruíz Moreno, confiando además que ese vínculo que generó "me ayuda a eliminar el `ruido` del día a día, haciéndome entender lo verdaderamente importante"."Los momentos con Lola son momentos de claridad; se trata de `certezas del sentir` que tienen esos lugares. Fue un aprendizaje, un crecimiento, acompañarlas cuando venían a Paraná, en esta ciudad que no tenían a nadie, por lo que me transformé en una especie de `pariente` que las acompañaba en sus momentos de tristeza y alegría, en la cruda realidad, pero siempre con optimismo", aseveró el basquetbolista.Asimismo mostró "su gran admiración" por "los padres y por los niños que atraviesan esas situaciones tan difíciles, que tienen gran cantidad de energías para estar. Como familias también hay mucho para rescatar de estas situaciones, se cubren las responsabilidades entre todos. Son una experiencia de vida que marca la diferencia por la fortaleza y la decisión".