"Queremos tener clases", el pedido de alumnos de una escuela en Paraná

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº35 "Cesáreo Bernaldo de Quirós" se movilizó este miércoles en el establecimiento educativo puesto que continúan con las restricciones en el dictado de clases.Micaela Pando, de Tercer Año, indicó aque "hace más de dos semanas estamos sin agua porque se rompió un caño. Estamos reclamando para que el Estado venga y arregle eso".

Las vacaciones no empezaron todavía. Queremos estudiar

Paraná Horarios de clases reducidos por falta de agua en escuela desde hace ocho días

Miguel, de Sexto Año, expresó que "directamente no damos clases o tenemos dos horas. Nos cansamos de llamar a Obras Sanitarias, nos dicen que van a venir, pero no lo hacen. Ya no sabemos a quién reclamar. Ya fuimos al Consejo de Educación y a la Municipalidad".Por su parte, la directora, Belén Ramos, resaltó que ". Esto es muy desgastante. El Estado debe dar respuestas".Acotó que "somos tres establecimientos. Nosotros a la mañana. Uader a la siesta y la escuela nocturna. Con la diferencia de que ellos son muchos menos. Nosotros somos más de 300 personas conviviendo en un establecimiento que tiene una sola canilla con agua en el patio. Esto es insostenible".", enfatizó Miguel. Y resaltó: "Estamos cansados de esto de no poder dar clases. Estamos comprometidos con la escuela y queremos tener clases, que es lo más importante".Ramos expresó que el último motivo que dio el municipio "es que no tienen máquinas para arreglar. Esto no puede esperar, cuándo nos van a dar respuestas"."Vemos con preocupación que se inicia el receso invernal y si no vienen cuando estamos, tampoco lo harán cuando no haya nadie. No nos quedan más lugares a dónde golpear", lamentó la directora.