Exigieron que se investigue presunto caso de abuso en localidad entrerriana

Policiales Niño de 13 años está internado e investigan si fue abusado

Un grupo de vecinos de Puerto Curtiembre se manifestaron este miércoles frente a la comisaría para exigir justicia tras conocerse un supuesto caso de abuso sexual infantil registrado en esa localidad.Durante este miércoles feriado, los manifestantes fueron recibidos por el comisario Sergio Aguiar y el responsable de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva, quien se hizo presente junto a la coordinadora del Copnaf por el departamento, Andrea Suarez.Según pudo saber, les pidieron explicaciones sobre el episodio y exigieron que se investigue qué ocurrió, ya que según entienden los vecinos, el hecho "no fue accidental".Un profesional del San Roque que atendió al niño, había indicado que "por las lesiones sufridas, y cómo supuestamente sucedió el incidente, hay dudas. Vamos a seguir hablando con él, con su mamá, y con un tratamiento adecuado intentaremos llegar a conocer qué pasó".La intervención quirúrgica que le practicaron fue abdominal, de modo de tratar de reconstruir las importantes lesiones internas.Los vecinos de Curtiembre, no salen de su indignación. Con pancartas en las que podría leerse "No queremos violadores en el pueblo. Con los chicos NO. Justicia ya", anunciaron que preparan una movilización masiva con fecha a definir.En tanto, según se confirmó a este medio, el defensor de Pobres y Menores, Miguel Ángel Fernández, presentó una denuncia para que se investigue un presunto caso de abuso sexual ante la fiscal Fernanda Ruffati.