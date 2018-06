Segundo encuentro "Rap Conciente", en la Facultad de Trabajo Social

En la Facultad de Trabajo Social se realizó el segundo encuentro de "RAP conciente". Fue organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y del Centro de Estudiantes.Morela López Leites, explicó aque "este proyecto tiene como objetivo visibilizar y dar espacios a los raperos y las expresiones de la cultura urbana en la ciudad de Paraná. Creemos que la universidad no tiene que estar ajena a estos espacios. El desafío es este"."Esta facultad se ha caracterizado por llegar a todas y todos. En ese sentido queremos repudiar los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal en cuanto dijo que a la universidad no pueden llegar todos. Nosotros creemos que sí, que estos son espacios que propician el acceso a todos", manifestó.Por su parte, Ignacio contó que "desde los 14 me dedico al rap. Desde muy chico me llamaba la atención y luego comencé a interesarme más, a conocer gente que está en el tema. En la zona hay muchísima gente que hace rap. Estoy contento de estar acá porque nos dan un espacio que antes nunca nadie nos había dado. Estamos muy agradecidos porque podemos expresar lo que sentimos".