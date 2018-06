"Caminata Sabatina" cumplió 37 al aire: Recuerdos y desafíos de un clásico

El programa radial "Caminata Sabatina", que conduce el periodista Santiago Miguel Rinaldi, cumplió 37 de trayectoria en el medio, y ante el programaque se emite por, rememoró sus primeros pasos y los desafíos que enfrenta la profesión en el marco de nuevos escenarios."Perduramos en los medios de comunicación por vocación, y en el caso particular de Caminata Sabatina que está caracterizada por volcarse al interior, surge porque mi familia me llevó conocerlo, está volcado a la tierra en la que nací", rememoró Rinaldi.El programa, hoy se escucha en Paraná a través de la frecuencia de FM Litoral."En la vida hubo y habrá protagonistas importantes del quehacer diario que no tienen habitualmente, la posibilidad del llegar a un público grande, por eso Caminata es una fórmula útil y en la medida que podamos, seguiremos llegando", sentenció el conductor.Finalmente, Rinaldi envió un mensaje a los nuevos comunicadores, a quienes les pidió: "Seriedad en el trabajo, honestidad y humildad". En esa línea, advirtió: "No carroniemos, porque si te montás la fama encima, seguro haces mal tu trabajo y la gente te rechaza".