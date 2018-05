"Una ONG de película": Proyectaron spots sobre el trabajo de dos entidades

En el Cine Círculo se realizó la presentación de "Una ONG de película". Se proyectaron dos spots vinculados a dos ONG de nuestra ciudad: "Arco Iris" y "Los sueños no se leen".Al respecto, el concejal Emanuel Gainza, explicó aque "estamos muy contentos porque nosotros primero presentamos una ordenanza en el Concejo Deliberante. Se aprobó y pudimos instrumentar la creación de dos spots que saldrán antes de cada proyección en los dos cines que tiene la ciudad. Los paranaenses podrán ver cuál es el trabajo, sobre todo para multiplicar el efecto transformador que hacen nuestras ONG y además colaborar con material gráfico y banners para cada una de ellas".Sobre los spots, aseguró que "venimos trabajando hace meses en el contenido, el material. Tuvimos una actriz espectacular. Lo importante es que cada paranaense puede colaborar. Muchas veces la gente no se entera del esfuerzo, cariño y compromiso que ellos le ponen".Por su parte, Mirta Sotier, presidenta de Arco iris, manifestó que "es maravillosa la oportunidad que se nos ha presentado, pero también para todas las ONG. Es un camino que recién comienza y es la posibilidad de que mucha gente nos pueda conocer. Todos tenemos la voluntad de ayudar, ser voluntarios, cada uno tiene que encontrar cuál es su lugar".María, representante de la ONG Los sueños no se leen, señaló que es importante la difusión de las actividades y dijo que "para nosotros que somos una asociación muy nueva y que recién empieza, esto es un gran logro. Cualquier persona que está pasando por una situación similar a la nuestra puede acercarse y compartir lo que le está pasando".La proyección de los spots continuará durante los próximos meses pero mientras tanto se trabaja en la conformación de un registro de ONG: primero había ocho y actualmente ya hay 18. "Cualquier ONG que quiera sumarse puede consultar las bases en nuestras redes sociales: mi Facebook, el de INADI y el de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Paraná", agregó Gainza.