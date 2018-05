Estudiantes de Arquitectura llegaron a Paraná para "dibujar" la ciudad

Alumnos de las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), este miércoles, participaron de una clase abierta en la plaza Alvear de Paraná.El Arquitecto Ariel Pérez Cepeda, mencionó que "como este miércoles hay paro nacional, no concurrí a firmar aunque, como una forma de defender lo que hacemos, decidimos junto a los alumnos, concurrir a realizar una clase abierta. Vinimos a dibujar la ciudad de Paraná, la semana pasada lo hicimos en Santa Fe".Respecto del lugar elegido, destacó que "la Plaza Alvear es significativa porque está la iglesia, el museo? Es interesante para dibujar fachadas".Asimismo, al ser consultado, el docente afirmó que "el dibujo se aprende, como todo. Podés ser luego un virtuoso o no, pero el dibujo es una técnica que a partir de la práctica se desarrolla. Todo el mundo puede aprender a dibujar, con talento o sin talento".Puso relevancia en que el dibujo "es una forma de comunicarnos como profesionales; no tenemos texto, nuestro texto son los dibujos".En relación a la "arquitectura sustentable" de la que tanto se habla en esta época, el profesional aseveró: "Está bien que haya un acento porque hay un consumo excesivo de energías debido a que hay arquitecturas inadecuadas, aunque la buena arquitectura siempre ha sido sustentable, en todas las épocas".