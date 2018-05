Muerte en accidente vial: Modificaron norma de conducta al oftalmólogo Lódolo

El 13 de junio de 2017 se acordó la probation para el oftalmólogo Pablo Lódolo por la muerte del motociclista José Luis Álvarez, ocurrida en un choque en el Acceso Norte de Paraná el 5 de noviembre de 2016.Con el paso del tiempo,, Guillermo Smaldone siguiendo expresas instrucciones impartidas por los familiares de la víctima,, a instancia de la defensa con acuerdo de la Fiscalía,El nuevo planteo que había sido aceptado por la defensa y la fiscalía, llevaba a queEl enojo de la querella se basaba en que la representación de la familia de Álvarez no fue anoticiada del interés manifestado por la defensa, quien con acuerdo de la Fiscalía, solicitó la modificación de norma de conducta.Finalmente se realizó la audiencia, en la cual el juez de Garantías Eduardo Ruhl escuchó los argumentos críticos por parte de Smaldone que reclamó la reconsideración de lo resuelto, y de esa manera retrotraer la situación al primer acuerdo de reglas de conductas, es decir que Lódolo siguiera atendiendo gratis tanto en el San Roque, como en la cárcel de Paraná. Basó el pedido, ante la nula participación de la querella en la instancia de revisión.A la hora de retrucar la postura de la querella, la fiscal Melisa Saint Paul aclaró que se solicitó que Lódolo realice las tareas no remuneradas en una sola institución fundado en la gran demanda de atención médica existente en la unidad penal.También marcó, que por el hecho de no haberse avisado a la parte querellante, no hubo un agravio material atento a no existir una alteración sustancial de las reglas de conductas. Lo que sí ocurrió fue un cambio consistente en la concentración en un solo lugar de cumplimiento "atento a la gran demanda laboral que requiere la unidad penal por no contar con ese servicio específico, que sí cuenta en el Hospital de Niños".En otro tramo de la audiencia, el defensor técnico, Emilio Fouces, valoró el acuerdo acompañando una nota que envió la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bertora que destacó la atención del oftalmólogo que amplió la cobertura a presos de la cárcel de hombres, a la de mujeres y otros penales de la provincia.También se conoció en la audiencia, queAsimismo, en caso de requerir, el paciente, un centro de mayor complejidad, el probado manifestó no tener inconvenientes en derivar a su Centro de Ojos.Al analizar las incidencias de la audiencia, el juez Ruhl, modificó la norma de conducta impuesta oportunamente al probado Lodolo,