Geriátrico clausurado: "Desaparecen y se fugan con los abuelos", apuntó la jueza

La jueza Silvina García ratificó las actuaciones administrativas que se llevaron adelante ante el Juez de Faltas Nº3 de Paraná en el marco de la clausura de la residencia geriátrica "Amalia Rodríguez", ubicada en calle Gualeguaychú al 800."El comunicado de ayer, como pasó cuando se clausuró el hogar San Marcos", argumentó la magistrada anteY en esa línea, desmintió "categóricamente", las denuncias que circularon respecto a que el geriátrico no funcionaba desde julio del año pasado. "Tenemos presentaciones de la persona que figura como responsable titular del establecimiento hizodonde manifiesta y acompaña reformas edilicias que se le habían solicitado", aclaró al respecto.Y continuó: "Debido a que las modificaciones hechas no fueron suficientes y le faltaban adjuntar algunas cuestiones que le solicitaba la dirección de Diseño Urbano, se le seguía informando de la situación y las notificaciones que se realizaron al lugar fueron recepcionadas por los empleados del establecimiento y"."Debemos suponer que es un accionar un malicioso y malintencionado de quienes intentaron burlar el Estado, y paralelamente, llevaron adelante un expediente administrativo, presentándose, cumpliendo parcialmente, pidiendo disculpas y solicitando plazos, y a su vez, fugándose para los abuelos hacia otro lugar", advirtió la jueza."Se van a otro lugar, sin habilitación, desaparecen y quedan fuera de la órbita del Estado", apuntó., aunque hasta el momento no se han realizado constataciones municipales al respecto.De acuerdo a lo que adelantó, el fiscal municipal iniciará lascontra el responsable titular del geriátrico, porque, según argumentó la jueza,al continuar las actuaciones administrativas, y por otro,Finalmente, apuntó que éste no es el único geriátrico que está en esta situación., advirtió.García reiteró el pedido a vecinos para que, ante cualquier situación irregular, hagan las denuncias correspondientes.