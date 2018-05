Los motivos de la clausura del geriátrico: Reubicarán a al menos 16 abuelos

Paraná Clausuran geriátrico en Paraná y piden que los familiares retiren los alojados

Se dispuso este miércoles, la clausura de la residencia geriátrica "Amalia Rodríguez", ubicada en calle Gualeguaychú al 800 de la ciudad de Paraná, supo Elonce.com. La clausura se realizará en los próximos días, porque la institución "no reúne los requisitos expedidos en las ordenanzas para su habilitación".Al mismo tiempo,La jueza Silvina García contó ay pese a que, en todo momento, se trató de darles los plazos para que presenten las reglamentaciones, pero llega un momento, en que ya no se puede prolongar la situación donde no se cumplen con los recaudos y las medidas de seguridad, porque se trata de una cuestión delicada donde tienen que estar nuestros abuelos", afirmó la magistrada.La titular del Juzgado de Faltas Nº3 de la ciudad de Paraná, reiteró antecon el fin de poder concretar la clausura de la residencia. "Llamamos a los familiares a retirar a los abuelos para que podamos llevar adelante la clausura", afirmó.Asimismo, García señaló ay no tenemos actualizada la información, porque desde hace un tiempo, ni siquiera nos contestan los oficios que hemos hecho y por eso, nos vemos obligados a realizar esta medida", remarcó la magistrada municipal.La jueza Silvina García,y hay muchas casas clandestinas que se ocupan tener abuelos y sin las habilitaciones correspondientes", resaltó en diálogo con Elonce TV y agregó que "en este caso, se hizo el seguimiento, pero no cumplimentaron con los requerimientos".Con la residencia geriátrica "Amalia Rodríguez", ubicada en calle Gualeguaychú al 800, "no hay marcha atrás porque hasta el momento, porque las medidas que se requirieron, no fueron cumplimentadas o se hicieron parcialmente.