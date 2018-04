Con cinco misas, celebran el Día de San Expedito en Paraná

Quién era San Expedito

Oración a San Expedito

La Iglesia Católica celebra hoy el día de San Expedito, uno de los santos más populares en la feligresía y que se lo venera especialmente para pedir por causas urgentes. En Paraná se realizan cinco misas en la Capilla San Martín de Porres, del Barrio Anacleto Medina.El sacerdote Leovigildo Escorcia, párroco de Don Bosco invitado a dar misa resaltó que "se empezó a la medianoche, luego a las 8 y a la 10, además de otras dos celebraciones por la tarde, a las 14.30 y a las 18, con una procesión previa".El religioso sostuvo que la gran devoción por San Expedito surgió en las últimas décadas y lo adjudicó "a una famosa novela, donde surgía mucho este santo y se hizo muy famoso".Señaló aque en un censo que se realizó hace algunos años, "San Expedito hasta lo superaba a San Cayetano. Son los dos santos más rezados, por las causas urgentes y el trabajo. La gente viene para dar gracias por recuperación de la salud, el trabajo y otros problemas que se han solucionado".San Expedito era un militar romano que vivió a principios del siglo IV, pero había nacido en el siglo III y fue comandante de una legión romana en la época del emperador Dioclesiano.La historia calcula que falleció en el 303 d. C., en Malatya, mientras que fue canonizado en 1671 por el papa Clemente X.Cuenta la leyenda que en el momento de su conversión, tocado por la gracia de Dios, resuelve cambiar su vida y convertirse al cristianismo, ya que lo había conmovido profundamente la actitud de los cristianos al enfrentar la muerte.Fue entonces que se le apareció el espíritu del mal en forma de cuervo y el ave le gritaba "cras. . . ! cras. . . ! cras. . . !" que en latín significa "mañana . . . mañana. . . mañana. . . Esta decisión déjala para mañana! No tengas apuro! Espera para tu conversión!".Pero San Expedito pisoteando al cuervo gritó "Hoy! Nada de postergaciones!" y abrazó la fe cristiana y dejó de ser pagano.Es por eso que San Expedito es un Santo que atiende los casos urgentes, en el mismo momento, ya que de producirse una demora, habría un gran perjuicio.Pero este Santo Patrono Expedito, como todos los santos no se conforma con la veneración sino que quiere llevar en acción de gracias a Dios, sin postergaciones, siguiendo su ejemplo.Así es conocido como uno de los abogados de las causas imposibles, junto con Santa Rita y San Judas Tadeo, a quienes también se les suele invocar en estos casos.Soberano San Expedito,El socorrista por excelencia de las causas justas y urgentes,Intercede en mi nombre frente al Dios padre todopoderoso,para que me auxilie en estos momentos de desesperacióny angustia solemne.Soberano San Expedito,tú que eres el guerrero santo, el fiel servidor de Dios.Tú que eres el Santo de los afligidos,El Santo de los casos urgentes;dame de tu protección, auxíliame,dame de tus virtudes y fortaléceme concoraje, valentía, calma, serenidad y fuerza.Atiende mi suplicaSoberano San Expedito,ayúdame a superar estas complicadas circunstancias.Cuídame de toda amenaza, de todo peligro,de personas y espíritus que busquen dañarme,cuida a mi familia, amigos y hermanos.Atiende mi suplica prontamente.Trae a mi ser y mi hogar nuevamente la paz,que un día nos dio tranquilidad para vivir.¡Soberano San Expedito!Te doy gracias eternamente, siempre te alabaréy esparciré tu nombre entre todos los que desean alguien como tú,un santo que oiga y atienda con urgencia.Amén.