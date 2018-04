Alumnos secundarios participaron de una charla sobre educación sexual integral

La charla estuvo organizada por la coordinación de políticas transversales dependiente del organismo educativo y las direcciones de Educación Secundaria y de Gestión Privada. "Hablar de educación sexual a veces parece un tema tabú en la sociedad y en las escuelas, pero tenemos que abordarlo desde los valores dentro de una educación de calidad, que es a la que todos aspiramos para cada uno de ustedes y por eso debemos hablarlo como corresponde y en los términos que corresponda", dijo la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó.En este sentido, dijo que "tenemos lineamientos bien definidos, tenemos una Ley de Educación Sexual Integral, y como Consejo General de Educación somos responsable que esta educación se dé en todos los establecimientos educativos de la provincia".En la apertura, Landó se refirió a la iniciativa y dijo que celebra "esta convocatoria de tener a nuestros jóvenes en el Consejo General de Educación, para hablar de este tema que tanto nos han pedido nuestros jóvenes y adolescentes".Por su parte, Nora Romero, responsable del programa de Educación Sexual Integral en la provincia dijo que el objetivo fue propiciar un espacio de enriquecimiento e intercambio que permita el conocimiento y la reflexión de los ejes de la educación sexual integral: afectividad, diversidad, cuerpo-salud, género y derechos; como así también violencias en web como ciberbullyng, grooming y violencia de género".La coordinadora explicó la iniciativa y dijo que "esta actividad tiene por objetivo dar continuidad de lo que como Consejo General de Educación y desde el programa de Educación Sexual Integral en forma conjunta con todas las direcciones y coordinaciones de este organismo se viene realizando en los departamentos, en pos de seguir fortaleciendo todos estos espacios con distintas jornadas y talleres, recuperando también las voces en este tema, que es un compromiso realmente debemos asumir desde todos los lugares como es esta educación sexual Integral".Participaron de la jornada, alumnos de cuarto año de escuelas secundarias de gestión pública y gestión privada de Paraná, entre ellas, escuela Del Centenario; Colegio La Salle; Instituto Cristiano Evangélico Bautista; del Liceo Paula Albarracín de Sarmiento. Acompañaron equipos directivos y docentes de las instituciones presentes.La jornada se realizó este miércoles en el salón auditorio General San Martín del CGE, y acompañaron también el presidente del Tribunal de Disciplina, Luis Recalde; la presidenta de Jurado de Concursos, Analía Matas; el director de Educación Física, Roque Chaves, y otras autoridades.Consultados los jóvenes sobre la iniciativa y la modalidad de la misma dieron su opinión. Barba, alumna del Instituto Cristiano Evangélico de Enseñanza Media, dijo que "la charla me pareció algo nuevo, que nunca lo había tenido de este modo, porque nos enseñaron de un modo divertido, pude estar atenta a todo porque encontraron una manera de enseñar que sea entretenida y entendible".Mientras que Aixa, alumna del Instituto Cristiano Evangélico de Enseñanza Media, aseguró que la charla le gustó "porque aprendimos formas nuevas de como relacionarnos con los adultos, de cómo nos pueden explicar lo que dimos sobre relaciones sexuales y la comunicación de las redes sociales, y eso me pareció muy interesante y apropiado para esta edad ya que casi todos utilizamos las redes y nos pareció bien".Por su parte, estudiantes de la escuela Del Centenario, señalaron que la propuesta fue interesante, ya que el modo en la que se dio permitió qe ellos pudieran hacer preguntas, evacuar dudas y realizar propuestas. "Esta bueno esto de charlas así para que siga avanzando la educación de los jóvenes en este tema", aseveró uno de los estudiantes.Los adolescentes, aseguraron que el tema se ha venido trabajando en las instituciones educativas, pero no de esta manera tan amplia, ya que pudieron expresarse, realizar propuestas para trabajar y hablar abiertamente del tema."Estuvo bueno, me pareció interesante porque es una propuesta para que aprendamos y pudimos preguntar y aprender cosas en las que teníamos duda y reflexionar sobre el tema. Sirve para que podamos hablar sobre la sexualidad con los mayores sin vergüenza y hablar de todos los temas que esto encierra, dijeron Tobías y Nahuel.