Aniversario de la independencia de Siria: Unión Árabe pidió por la paz

Se celebra este martes un nuevo aniversario de la Independencia de la República de Siria. Por tal motivo, en la Unión Árabe realizaron un encuentro para recordar este acontecimiento y para pedir paz.



Mirta Cáceres Halle, contó a Elonce TV que "queremos rechazar los ataques que han producido fuerzas extranjeras. Sostenemos que la autodeterminación de los pueblos es lo único que vamos a defender. Siria va a seguir gobernada por los sirios y su territorio seguirá siendo territorio sirio".



Asimismo, explicó que "el bombardeo supuestamente se hizo porque hay existencia de armas químicas. El gobierno de siria había pedido una inspección, a través de un documento, para que corroboren que eso no existe".



Aclaró que lo que pasa en Siria "no es una guerra civil. Es el gobierno, elegido democráticamente, defendiendo su territorio de las organizaciones terroristas extranjeras que fueron creadas, están financiadas, mantenidas por EE.UU y otras potencias".



Del acto concretado en la Unión Árabe participaron descendientes de sirios, organizaciones y partidos políticos. En ese sentido, aseguran que "rechazamos la posición Argentina, porque consideramos que el presidente Macri tendría que haber pedido una inspección para corroborar que no hay armas químicas y no aceptar la matanza que se hizo". Elonce.com